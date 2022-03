METEO – Bollettino di PROTEZIONE CIVILE: NEVE e TEMPERATURE in calo in ITALIA, ecco il COMUNICATO

Italia alle prese con il peggioramento meteo di metà primavera

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano! Italia nella morsa del maltempo con precipitazioni sparse e nuvolosità a tratti compatta: una vasta saccatura di matrice artica si estende dalla Scandinavia, apportando aria sempre più fredda verso il nostro territorio con un vasto minimo di bassa pressione centrato sull’Italia (che raggiunge valori al suolo di 995 hPa); contestualmente un promontorio d’alta pressione Azzorriana si estende dall’atlantico toccando l’Islanda. Prossime ore che saranno interessate da precipitazioni a tratte intense, ma vediamo dove.

Ancora piogge e temporali per quest’oggi

Nelle ore pomeridiane di quest’oggi il maltempo sarà concentrato sulle regioni del nord-est e sull’Emilia Romagna dove sono previste nevicate anche abbondanti in montagna; piogge sparse al centro-sud ed ancora temporali sulla Campania. Sull’arco Alpino avremo precipitazioni più sporadiche, con fenomeni che si potranno spingere fino a quote collinari sulla zona di Tarvisio. L’area di bassa pressione risulterà sempre più insistente e in queste 24-48 ore richiamerà aria sempre più fredda di matrice artica.

Meteo weekend: in arrivo neve a bassa quota nelle prossime 72 ore

Meteo fine settimana – L’inverno farà ritorno in Italia con molte precipitazioni nevose: dapprima quest’oggi sull’arco Alpino e sull’Appennino settentrionale, con precipitazioni dai 1400-1700 metri nel corso della giornata odierna. Tra oggi e domani è atteso un primo calo delle temperature, con nevicate che si attesteranno anche sull’Appennino centrale tra sera e notte dai 1800-1600 metri. Domani la neve si attesterà intorno ai 1000 metri sulle Alpi e dai 1400 metri sull’Appennino. Tra sera e notte assisteremo ad un massiccio calo termico che permetterà qualche nevicata anche a quote di bassa montagna o collina. Vediamo infine il bollettino di Vigilanza della Protezione Civile.

