METEO BOLOGNA – Fase di MALTEMPO in atto con clima più FRESCO, ecco le previsioni

Il maltempo ha colpito quest’oggi il centro-nord, più asciutto a sud

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola appaiono oggi in evidente peggioramento, con il maltempo che ha colpito in maniera intensa soprattutto i settori nordoccidentali, dove si è ripercosso qualche nubifragio che ha provocato diverse frane e allagamenti. L’instabilità nel pomeriggio si è estesa anche su buona parte del centro-nord, Bologna compresa come vedremo, con piogge e acquazzoni soprattutto sul versante tirrenico. Meglio al sud, eccezion fatta per la Campania.

Previsioni meteo Bologna oggi

L’affondo di una saccatura di origine nordatlantica ha causato nel corso della giornata odierna qualche pioggia anche a Bologna, dove ha portato un accumulo al suolo comunque piuttosto debole di circa 2 millimetri. In serata vi sarà un contesto atmosfericamente ancora instabile, con poche ma presenti possibilità di piogge: il più delle precipitazioni si concentrerà comunque sui settori nordorientali. Temperature che quest’oggi si attestano tra i +15°C attuali e che costituiscono il valore più basso di giornata e i +19°C.

Domani ancora maltempo intermittente

Nella giornata di domani mercoledì 12 maggio le poche variazioni sul quadro sinottico non avranno particolari effetti sulla città di Bologna che affronterà un nuovo giorno di maltempo intermittente dalle prime ore della notte e fino alla serata. Anche le temperature inoltre si attesteranno intorno ai valori odierni o in lieve calo sia per quanto concerne i valori minimi che quelli massimi. PER ULTERIORI DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA CITTA’ DI BOLOGNA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.