METEO – BREAK dell’ESTATE confermato dai modelli nella prossima settimana, con piogge e calo termico. TENDENZA

Migliora il tempo sull’Italia nella giornata odierna

Salve e ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata di ieri abbiamo assistito ad una ondata di forte maltempo al Nord a causa del transito di una saccatura atlantica, con piogge, temporali e grandinate, provocando anche dei danni. Nel cuneese si è anche abbattuto un tornado. Nella giornata odierna la saccatura si allontanerà verso nord-est e le condizioni meteo tenderanno a migliorare. Sull’Italia avremo tempo stabile e soleggiato su gran parte delle regioni. Residue piogge sulle Alpi orientali e qualche pioggia isolata sui rilievi di Basilicata e Calabria.

Sabato giornata di sole sull’Italia, ma con instabilità pomeridiana sui rilievi

Nella giornata di domani l’anticiclone africano tenderà a rimontare sul Mediterraneo occidentale e sulla Penisola Iberica. L’Italia si andrà a trovare sul suo bordo orientale e sarà sottoposta a correnti d’aria più fresca in quota che porterà sia instabilità pomeridiana sui rilievi che una attenuazione del caldo. L’alta pressione garantirà tempo stabile e soleggiato su tutte le regioni, con nuvolosità nelle ore pomeridiane sui rilievi. Un passaggio instabile nella seconda parte della giornata porterà piogge e temporali sulle Alpi ed anche su Lombardia settentrionale e Trentino Alto Adige.

Tra domenica e lunedì torna il caldo africano

Gli ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici mostrano per le giornate di domenica e lunedì una nuova rimonta dell’anticiclone africano sul Mar Mediterraneo e sulla Penisola Italiana. Allo stesso tempo l’area depressionaria presente sul Nord Atlantico e sulle Isole Britanniche si andrà ad estendere verso la Penisola Iberica, innescando il richiamo di aria calda dal continente africano verso l’Italia. Sul nostro Paese in queste giornate avremo dunque cieli soleggiati su tutte le regioni e temperature in aumento. Sulla Sardegna verranno raggiunti valori di 40°C e di 37-38°C nelle zone interne del Centro e del Sud. Vediamo ora le tendenza meteo per la prossima settimana.

CONTINUA A LEGGERE