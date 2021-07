METEO ITALIA: dopo il CALDO ancora conferme su fase FRESCA e temporalesca

Dopo i forti temporali si placa il maltempo al Nord

Come anticipato nei giorni scorsi il transito di un piccolo cavetto d’onda sulle regioni del Nord è bastato per trasformare buona parte di quel caldo umido in violenti temporali e nubifragi. Condizioni meteo perturbate nella giornata di ieri sulle regioni settentrionali dove non sono mancate gradinante di grandi dimensioni e anche tornado. Condizioni meteo in miglioramento tra oggi e il weekend ma la prossima settimana potrebbe vedere una nuova fase instabile.

Meteo weekend: stabile e soleggiato con calo in aumento

La giornata di Sabato vedrà condizioni meteo stabili su buona parte dell’Italia grazie ad un promontorio anticiclonico che si estende verso il Mediterraneo centrale. Nord Italia sfiorato da correnti umide in quota con possibilità di qualche temporali specie dalla serata sulle Alpi e sulle regioni di Nord-Est. Nel corso della giornata di Domenica l’anticiclone africano dovrebbe tornare ad espandersi verso l’Italia portando tempo stabile ma soprattutto un nuovo aumento del caldo.

Nuova fase calda in vista con temperature oltre i +40 gradi

Ultimi aggiornamenti dei modelli che per l’inizio della prossima settimana confermano una fase molto calda per l’Italia. Ancora una volta la circolazione depressionaria presente sulle Isole Britanniche doverebbe allungarsi verso la Penisola Iberica innescando la risalita di aria africana verso l’Italia. Previste condizioni meteo stabili nei primi giorni della settimana con temperature anche di 8-10 gradi sopra media specie al Centro-Sud. Temperature massime oltre i +34/35 gradi con punte anche di +40 su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia.

