METEO – Breve pausa dal MALTEMPO in ITALIA, presto tornano PIOGGE e possibili TEMPORALI: i dettagli

Come più volte accennato nel corso del presente editoriale, tali condizioni meteo di generale stabilità all’interno della nostra Penisola avranno vita corta: stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, già a partire dalla giornata di domani mercoledì 6 aprile un peggioramento avanzerà velocemente dai quadranti occidentali interessando diverse aree dello stivale, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Ormai un ricordo l’ondata di maltempo di stampo prettamente invernale che ha interessato lo stivale soprattutto durante il passato weekend, provocando persino qualche danno . Una timida ripresa dell’Alta pressione che, come annunciato in precedenza, subirà un immediato arretramento ha fatto sì che oggi l’ Italia osservasse condizioni meteo di generale stabilità accompagnate da un sensibile aumento delle temperature riscontrabile specialmente nei valori massimi.

Torniamo ad assistere nella giornata odierna a condizioni meteo di generale stabilità sulla nostra Penisola, dovute essenzialmente all’allontanamento della perturbazione che fino a ieri ha per la verità portato qualche rovescio residuale sullo stivale, soprattutto al meridione. Il bel tempo torna quindi ad interessare interamente l’Italia a causa di un timidissimo tentativo di rimonta da parte dell’Alta pressione che verrà immediatamente respinto, come vedremo nel presente editoriale.

Passaggio rapido di una perturbazione

Una perturbazione proveniente dallo Stretto di Gibilterra si dirigerà velocemente nelle prossime ore in direzione del nostro Paese favorendo un peggioramento visibile delle condizioni meteo per domani mercoledì 6 aprile, che si manifesterà attraverso l’arrivo delle piogge già tra la notte e la mattina in Sardegna e in successiva estensione soprattutto su settori centrali, Campania, Molise, Basilicata e Puglia centro-settentrionale. Temperature che appariranno nuovamente in calo soprattutto nei valori massimi.