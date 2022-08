METEO – Breve PAUSA dalle PIOGGE, ma nuovo IMPULSO di MALTEMPO è in arrivo in ITALIA: i dettagli

Tempo in miglioramento in Italia

Condizioni meteo si presentano in netto miglioramento nella giornata odierna sul nostro Paese grazie alla timida ripresa dell’Anticiclone favorita dallo spostamento della saccatura depressionaria responsabile dell’ondata di forte maltempo che ha investito l’Italia fino a ieri sul settore balcanico. Isolato maltempo sta comunque interessando le aree più interne dello stivale nel corso di questo pomeriggio, con le temperature che in ogni caso appaiono mediamente in lieve aumento.

Prossime ore ulteriore miglioramento

Le condizioni meteo sulla nostra Penisola appaiono in prevalenza stabili grazie all’aumento di pressione generato dalla timida ripresa dell’Anticiclone come anticipato nel precedente paragrafo. Tuttavia isolato maltempo interessa ancora localmente l’Appennino settentrionale, quello meridionale e le Alpi Retiche. Il tempo è comunque destinato ulteriormente a migliorare nelle prossime ore, con il clima che risulterà tutto sommato ancora gradevole in tutto il Paese.

Breve pausa dalle piogge, prevalente stabilità anche domani, salvo eccezioni

Anche nella giornata di domani domenica 21 agosto le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola si manterranno prevalentemente stabili stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Tuttavia, non mancheranno eccezioni che riguarderanno ancora una volta l’Appennino settentrionale, quello meridionale, le Alpi marittime nel pomeriggio e in miglioramento in serata, quando qualche rovescio potrà interessare il basso versante tirrenico nei pressi dello Stretto di Messina. La pausa dal maltempo sarà breve, in quanto un nuovo impulso sembra avanzare proprio per l’inizio della prossima settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Fase perturbata al sud, maltempo anche sull’Appennino centro-settentrionale con possibili sconfinamenti

Nella giornata di lunedì 22 agosto precisamente le condizioni meteo peggioreranno lungo la dorsale appenninica tutta, con piogge e temporali che interesseranno anche la Sicilia, specialmente il versante jonico. Possibili sconfinamenti occasionalmente fin sulle coste a causa dagli Appennini. Da martedì 23 inoltre si aprirà una fase piuttosto perturbata per il sud, con piogge e temporali frequenti ed anche localmente particolarmente intensi. Le temperature sono previste mediamente in calo in tutto lo stivale, più marcato nelle aree che verranno coinvolte dall’instabilità.

