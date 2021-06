METEO – CALDO AFRICANO in arrivo dal WEEKEND con valori sopra i 40°C anche nella PROSSIMA SETTIMANA

Tempo stabile con temporali di calore pomeridiani

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Le condizioni meteo sul territorio italiano risultano nel complesso stabili per la presenza di un campo di alta pressione con cieli soleggiati e clima caldo. Le infiltrazioni di aria fredda in quota portano ancora alla formazione di temporali pomeridiani sui rilievi alpini e appenninici centro-meridionali. Avvezione calda in arrivo da continente africano.

Anticiclone africano in arrivo nel weekend

Come confermato da tutti i modelli, nei prossimi giorni l’anticiclone africano rimonterà sul Mediterraneo e sull’Italia, portando condizioni meteo stabili. Ad occidente invece, una saccatura depressionaria dal Nord Atlantico si va ad approfondire su Penisola Iberica e Marocco, andando ad intensificare il flusso di correnti sud-occidentali verso la Penisola Italiana. Nel weekend avremo quindi tempo stabile e soleggiato, con temperature in aumento per aria calda proveniente dal continente africano (di cui parleremo nell’ultimo paragrafo). Tali correnti sud-occidentali trasporteranno anche sabbia proveniente dal Sahara e aria umida. Infatti non mancheranno delle velature per nubi alti e stratificate soprattutto al Nord-Ovest, Sardegna e regioni tirreniche. Non mancheranno dei temporali pomeridiani sull’arco alpino.

Tendenza meteo inizio prossima settimana

All’inizio della prossima settimana la saccatura atlantica tenderà a muoversi verso nord-est ed andrà a lambire il nord Italia, mentre sul resto del Paese sarà ancora forte l’anticiclone africano. Flussi oceanici più freschi raggiungeranno quindi le regioni settentrionali, portando condizioni meteo instabili e temperature in diminuzione. Le piogge inizieranno ad interessare il Nord-Ovest già nella seconda parte della giornata di domenica, con piogge anche intense sui rilievi. Nei primi giorni della settimana avremo piogge sparse al settentrione, soprattutto su Piemonte e Lombardia. Al Centro-Sud invece il tempo sarà stabile e le temperature continueranno ad aumentare. Vediamo ora le temperature raggiunte tra weekend ed inizio prossima settimana dalla prima ondata di caldo dell’estate.

