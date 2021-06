METEO – ITALIA spaccata in 2 con MALTEMPO al NORD e piena ESTATE al SUD, ecco la TENDENZA

Condizioni meteo in Italia, instabilità sulle coste Adriatiche

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. La situazione barica prevede la presenza di un campo di alta pressione che dal sud-africa si erge fin verso l’Italia raggiungendo l’Europa centro-orientale con un asse obliquo. Sulla penisola Iberica si trova una zona di bassa pressione che sta irrobustendo la risalita d’aria calda sul nostro territorio. Tra la Grecia e la Turchia infine si trova un’area depressionaria che insisterà fino all’inizio della prossima settimana. In questo frangente stamattina sulle coste Adriatiche un temporale ha scaricato una quantità ingente di fulmini (più di 8000), raggiungendo i limiti della troposfera. I temporali non mancheranno nelle ore pomeridiane grazie alla parziale influenza di un flusso instabile in quota sulle regioni centro-settentrionali. Vediamo di seguito le previsioni odierne.

Ancora possibili temporali pomeridiani quest’oggi

Meteo oggi – Come già anticipato i fenomeni non mancheranno sull’arco Alpino con temporali su Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige, Veneto e Friuli; assenza di precipitazioni sulle Alpi Apuane e sull’Appennino settentrionale. Qualche temporale sarà possibile invece sull’Appennino centrale tra Lazio e Abruzzo, dove non mancheranno locali sconfinamenti sui settori pianeggianti. Qualche rovescio anche su Molise, Irpinia, Beneventano, Cilento e Sila. Altrove le condizioni meteo rimarranno stabili con temperature previste in aumento. Proprio nel weekend raggiungeremo i picchi di temperatura, grazie a maggiori schiarite sulle regioni centro-meridionali e tanta afa. Vediamo perché.

Focus meteo per il weekend, nuvolosità in aumento sull’italia e caldo al sud

Meteo fine settimana – L’ondata di caldo si andrà ad aggravare nel fine settimana: l’Italia si troverà sulla traiettoria ascendente dell’avvezione calda di matrice sub-tropicale e questo determinerà un aumento delle temperature, nonché dei tassi di umidità sul nostro territorio. Nel corso del weekend sarà possibile anche l’arrivo di pulviscolo sahariano specie al centro-nord, che anticiperà poi l’arrivo di correnti umide ed un conseguente aumento della nuvolosità. Tra sabato e domenica non mancheranno picchi termici over 35°C sulle pianure del centro-sud e fino a 40°C sul Palermitano (grazie ai forti venti di caduta), sul Tavoliere delle Puglie e sulle aree interne della Sardegna. Questo contesto termico permarrà anche per l’inizio della settimana prossima, quando però al nord si approcceranno correnti instabili. Ma vediamo come.

