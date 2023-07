Meteo – Caldo africano sull’Italia, weekend da bollino rosso su molte città italiane; ecco quali

Meteo Italia, la situazione sinottica a scala euro-atlantica

Situazione sinottica a scala euro-atlantica caratterizzata da una profonda ciclogenesi, pari a 985 hPa, posizionata a ridosso dell’Irlanda, ed affiancata da due vasti anticicloni: ad ovest agisce in pieno Oceano Atlantico l’Anticiclone delle Azzorre, mentre sull’Europa meridionale e bacino del Mediterraneo è in consolidamento l’anticiclone nord africano. In tal modo il flusso umido perturbato scorre ondulato mediamente al di sopra del 45°N, risalendo dalla Penisola Iberica verso i Paesi Baltici per poi ripiegare verso la Russia. L’Italia in tale scenario barico si ritrova sotto un’avvezione molto calda di matrice subtropicale con temperature in ulteriore aumento.

Meteo weekend stabile con temperature oltre i +40°C in Sardegna

L’anticiclone africano è in ulteriore rinforzo sul nostro Paese e nel corso dei prossimi giorni verrà alimentato da masse d’aria molto calde in risalita dall’entroterra sahariano. Weekend nel complesso stabile su tutta l’Italia, salvo occasionali quanto brevi acquazzoni pomeridiani a ridosso delle Alpi. Innocui strati bassi marittimi interesseranno al mattino e durante le ore notturne le coste e subcoste della Liguria di Ponente, Sardegna, Toscana e medio-alto Lazio. Temperature che di notte sono risultate al di sopra dei +20°C, con valori anche di +24/+25°C al centro-sud ed Isole; valori minimi fino a +27/+28°C sulla Calabria. Valori massimi che raggiungeranno diffusamente i +33/+34°C con picchi di +35/+37°C su Toscana, Umbria, Emilia-Romagna e fino a +36/+38°C tra Puglia e Basilicata con picchi sulle zone interne di Sicilia e Sardegna di +40/+41°C. Domenica attese punte di +38°C sulle zone interne del centro-sud ed Emilia-Romagna, fino a +39°C in Puglia e +40/+42°C su Sicilia e Sardegna. Oltre alle elevate temperature sono attesi anche alti tassi d’umidità a rendere un weekend molto afoso sull’Italia.

Allerta caldo ecco le città da bollino rosso nella giornata odierna

Il ministero della Salute ha evidenziato queste città per rischio caldo durante la giornata odierna, 15 luglio: bollino ROSSO su: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo, Bollino ARANCIONE su: Ancona, Bolzano, Genova, Palermo, Reggio Calabria e Trieste. Bollino GIALLO su: Brescia, Milano, Napoli, Venezia e Verona. Il livello 3 indica indica condizioni di emergenza (ondata di calore) con possibili effetti negativi sulla salute di persone sane e attive e non solo sui sottogruppi a rischio come gli anziani, i bambini molto piccoli e le persone affette da malattie croniche. Il livello 2 indica condizioni meteorologiche che possono rappresentare un rischio per la salute, in particolar modo nei sottogruppi di popolazione più suscettibili; il livello 1 di pre-allerta (come riporta il sito del ministero della Salute) indica condizioni meteo che possono precedere il verificarsi di un’ondata di caldo; questo livello non richiede azioni immediate, ma indica la possibilità che nei giorni successivi possano verificarsi condizioni di rischio per la salute.

Domenica da bollino rosso su 16 città italiane

Caldo in ulteriore aumento nella giornata di domenica con il Ministero della Saluta che valuta queste città per rischio caldo per la giornata di domenica, 16 luglio: bollino ROSSO su: Bari, Bologna, Cagliari, Campobasso, Catania, Civitavecchia, Firenze, Frosinone, Latina, Messina, Palermo, Perugia, Pescara, Rieti, Roma e Viterbo, Bollino ARANCIONE su: Ancona, Bolzano, Brescia, Genova, Milano, Reggio Calabria , Trieste, Venezia e Verona. Bollino GIALLO su: Napoli e Torino.

