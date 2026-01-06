Meteo domani 7 gennaio: ancora maltempo su alcune regioni d’Italia con neve a quote basse

Situazione sinottica europea
Situazione sinottica che vede l’anticiclone delle Azzorre con massimi al suolo sulle omonime Isole con valori fino a 1035 hPa ed elevato verso nord-est lambendo l’Europa occidentale. Flusso perturbato che scorre alle medio-alte latitudini con diversi minimi al suolo fino a 995 hPa e che si estende con una saccatura colma di aria artica in movimento sul Mediterraneo centrale, portando maltempo invernale in Italia con neve a bassa quota.
Previsioni meteo per domani, 7 gennaio
Al Nord: Al mattino molta nuvolosità in transito con nevicate fino a quote pianeggianti sulla Romagna, schiarite al Nord-Ovest. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con schiarite che avanzano da ovest. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con prevalenza di cieli sereni o poco nuvolosi. Temperature minime e massime in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-orientali. Mari poco mossi o mossi.
Previsioni meteo per domani, 7 gennaio
Al Centro: Al mattino molte nubi su tutte le regioni con precipitazioni sul versante adriatico, neve a quote collinari e fino in pianura sulle Marche. Al pomeriggio non sono previste particolari variazioni. In serata residui fenomeni in Abruzzo con neve fin verso i 300 metri, asciutto altrove con progressive schiarite. Temperature minime e massime in calo. Venti moderati dai quadranti settentrionali. Mari molto mossi o agitati.
Previsioni meteo per domani, 7 gennaio
Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino fino a quote alto collinari o di bassa montagna, quota neve più alta tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio insiste il maltempo con quota neve in lieve calo. In serata e nella notte ancora fenomeni residui con neve a quote collinari e oltre i 900-1200 metri tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime stabili in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.