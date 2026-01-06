Meteo domani 7 gennaio: ancora maltempo su alcune regioni d’Italia con neve a quote basse

Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi, neve in Appennino fino a quote alto collinari o di bassa montagna, quota neve più alta tra Calabria e Sicilia. Al pomeriggio insiste il maltempo con quota neve in lieve calo. In serata e nella notte ancora fenomeni residui con neve a quote collinari e oltre i 900-1200 metri tra Calabria e Sicilia. Temperature minime e massime stabili in diminuzione. Venti moderati o forti dai quadranti occidentali o nord-occidentali. Mari molto mossi o agitati.