METEO – CALDO anomalo in arrivo, TEMPERATURE prossime ai 20°c su alcune regioni tra San Silvestro e CAPODANNO

Nuova perturbazione atlantica in arrivo

Salve e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. Dopo la perturbazione di Natale che ha portato maltempo su gran parte dell’Italia, una nuova saccatura depressionaria di origine atlantica si appresta e transitare sul Mediterraneo centrale. Già nelle ore pomeridiane piogge sparse e acquazzoni interesseranno le regioni di Nord-Ovest e la Sardegna, con neve sulle Alpi fino a 900-1000 metri. Dal tardo pomeriggio ed in serata le precipitazioni raggiungeranno anche le regioni centrali, con fenomeni più intensi sul versante tirrenico. A partire dalle ore notturne e nella mattinata di domani il maltempo si sposterà al Centro-Sud, con temporali anche intensi tra Basso Lazio, Campania e Calabria.

Tempo in miglioramento da mercoledì

Mentre la saccatura depressionaria si appresterà a transitare sul Mediterraneo, sull’Europa occidentale inizia la risalita di un promontorio anticiclonico e che si andrà ad espandere verso nord-ovest, interessando poi anche l’area mediterranea. A partire dalla giornata di mercoledì sulla Penisola Italiana avremo infatti un netto miglioramento delle condizioni meteo, con cieli per lo più soleggiati, ma anche nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Possibili delle residue piogge su Calabria e costa settentrionale siciliana, ma comunque di debole intensità,

Anticiclone africano padrone dell’Europa centro-occidentale tra San Silvestro e Capodanno

Nel corso degli ultimi giorni di dicembre e i primi di gennaio, il promontorio anticiclonico continuerà ad espandersi, facendo da padrone sull’Europa centro-occidentale, con valori di pressione al suolo fino a circa 1030 hPa. Questo porterà tempo stabile in Italia tra San Silvestro e Capodanno, con cieli per lo più soleggiati, ma anche nebbie in Pianura Padana e nubi basse sulle coste tirreniche e adriatiche. Andiamo a dare anche uno sguardo a quello che accadrà alle temperature.

