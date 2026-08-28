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Meteo – Caldo asfissiante al centro-sud, record battuto a Roma Fiumicino e Sigonella: i dettagli

di Salvatore Russo

Meteo - Caldo intenso al centro-sud, con picchi fino a +46°C a Catania Sigonella, siglando un nuovo record. Record battuto anche nel Lazio a Roma Fiumicino, eguagliato a Pomezia sull'alto pontino: ecco i dettagli

Meteo – Caldo asfissiante al centro-sud, record battuto a Roma Fiumicino e Sigonella: i dettagli
Caldo record in Italia.

Forte richiamo di correnti più calde sulle regioni centro-meridionali

Come abbondantemente discusso negli ultimi giorni sul nostro sito, le condizioni climatiche sulle regioni centro-meridionali avrebbero quest’oggi sfidato la resistenza di chi le vive. Un forte richiamo di correnti più calde direttamente dal comparto subsahariano, oltre a proteggere il centro-sud dal maltempo con cui le aree più settentrionali dello stivale stanno facendo comunque i conti, hanno determinato un sensibile rialzo delle temperature, che si attestano di diversi gradi superiori alla media di riferimento.

Caldo record a Roma Fiumicino

Tra le aree dove la lente di ingrandimento è quest’oggi puntata vi è sicuramente Roma e la pianura romana. La Capitale avrebbe infatti presentato picchi di oltre +39°C in diversi quartieri della città nel pomeriggio, specie in quelli orientali e settentrionali. I record, all’intero del Grande Raccordo Anulare, sarebbero stati insidiati, ma non superati. Appena al di fuori, tuttavia, il record mensile si è battuto all’Aeroporto di Fiumicino, che ha registrato una massima di +37,7°C: il precedente era di +37,3°C, dell’agosto 1998.

Record eguagliato a Pomezia, sull’alto pontino, da valutare Rieti. Picchi fino ad oltre +41°C sulla periferia est di Roma

Molto caldo anche sull’agro pontino: sulla parte settentrionale dello stesso, a Pomezia, si sarebbe infatti quest’oggi eguagliato il record già segnato sia nel 2012 che nel 2023 di +37,3°C. I picchi più alti, che hanno insidiato i record senza però batterli, si registrano tuttavia sulla periferia est di Roma: sia Colle Prenestino che Setteville avrebbero infatti registrato una massima di ben +41,4°C. Da verificare, invece, un possibile record a Rieti, che ha registrato +38°C, ma il cui valore al decimo sarà disponibile solo nella giornata di domani (il record è proprio di +38,0°C).

Picchi di oltre +45°C in Sicilia, fino a +46°C a Sigonella

Il caldo africano infiamma in ogni caso tutto il centro-sud. Temperature di oltre +40°C si registrano su diverse delle pianure interne dell’Italia centro-meridionale peninsulare e anche sulle Isole Maggiori. I picchi più alti, qui, si registrano soprattutto in Sicilia, dove le colonnine di mercurio avrebbero raggiunto i +46,0°C a Catania Sigonella, che ha così battuto il record mensile di agosto (il precedente era di +45,0°C registrato il 10 agosto 1999). Ma i +45°C sarebbero stati raggiunti anche a Sferro (+45,0°C) sempre nel catanese e a Lentini (+45,9°C), nel siracusano. Il tutto a 4 giorni dall’inizio di settembre e dell’autunno meteorologico.

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Salvatore Russo

Salvatore Russo

Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.

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