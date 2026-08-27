Meteo domani 28 agosto: picco del caldo domani in Italia, ma anche piogge e temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-alte, ma con una saccatura depressionaria in movimento sull’Europa centro-occidentale, interessando parzialmente anche l’Italia. Vasto e robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si estende invece dal Mediterraneo fin sull’Europa centro-orientale, alimentato dalla risalita di masse di aria calda e cariche anche di pulviscolo sahariano in sospensione. Massimi al suolo fino a 1025 hPa tra Scandinavia e Russia occidentale.

Previsioni meteo per domani, 28 agosto

Al Nord: Al mattino molte nubi in transito, più compatte al Nord-Ovest, con piogge sulle Alpi e sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi al Nord-Ovest, Lombardia e Alpi centro-orientali In serata serata ancora temporali tra Alpi e alte pianure. Variabilità asciutta nella notte salvo residui fenomeni in Alto Adige. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 agosto

Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con molte nubi tra Toscana, Umbria e Alto Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con nubi in lieve diradamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 28 agosto

Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi nuvolosi sulla Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma un marcato aumento della nuvolosità nella notte sulla Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.

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