Meteo domani 28 agosto: picco del caldo domani in Italia, ma anche piogge e temporali su queste regioni

Situazione sinottica europea
Flusso perturbato che scorre alle latitudini medio-alte, ma con una saccatura depressionaria in movimento sull’Europa centro-occidentale, interessando parzialmente anche l’Italia. Vasto e robusto promontorio anticiclonico di matrice africana si estende invece dal Mediterraneo fin sull’Europa centro-orientale, alimentato dalla risalita di masse di aria calda e cariche anche di pulviscolo sahariano in sospensione. Massimi al suolo fino a 1025 hPa tra Scandinavia e Russia occidentale.
Previsioni meteo per domani, 28 agosto
Al Nord: Al mattino molte nubi in transito, più compatte al Nord-Ovest, con piogge sulle Alpi e sul Piemonte. Nel pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali sparsi al Nord-Ovest, Lombardia e Alpi centro-orientali In serata serata ancora temporali tra Alpi e alte pianure. Variabilità asciutta nella notte salvo residui fenomeni in Alto Adige. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 28 agosto
Al Centro: Al mattino tempo asciutto su tutte le regioni con molte nubi tra Toscana, Umbria e Alto Lazio e sole prevalente altrove. Al pomeriggio non sono attese particolari variazioni, con nubi in lieve diradamento. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi. Nuvolosità in aumento nella notte. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli in regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.
Previsioni meteo per domani, 28 agosto
Al Sud e sulle Isole: Giornata all’insegna del bel tempo su tutte le regioni con cieli soleggiati sia al mattino che al pomeriggio, salvo dei disturbi nuvolosi sulla Sardegna. In serata e nella notte si rinnovano condizioni di tempo stabile con cieli sereni o poco nuvolosi, ma un marcato aumento della nuvolosità nella notte sulla Sardegna. Temperature minime e massime in rialzo. Venti deboli di direzione variabile o a regime di brezza. Mari poco mossi o localmente mossi.
Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!
Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.
Appassionato di meteorologia fin da piccolo, ho deciso di continuare la mia passione con gli studi. Laureato in Fisica presso l’Università degli studi di Roma La Sapienza, ho continuato con il corso di laurea magistrale in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi di previsioni meteo e redazione di articoli meteorologici.