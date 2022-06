METEO – CALDO in aumento sull’ITALIA con temperature massime oltre i +35°C, i dettagli

Meteo Italia, la situazione

Buon weekend e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata da un vasto campo altopressorio disteso dal nord Africa verso le medie-basse latitudini europee, mentre una goccia fredda è in azione a ridosso del Portogallo. Il flusso principale in tal modo transita al di sopra del 50°N, mentre sull’Italia le condizioni meteo volgono verso la stabilità dopo i temporali pomeridiani avvenuti nel corso degli ultimi giorni.

Anticiclone in rinforzo, caldo in aumento sull’Italia

Meteo più stabile sull’Italia per il rinforzo dell’anticiclone. Nel corso del weekend si registrerà un deciso rinforzo dell’alta pressione anche sul Mediterraneo centrale, determinando una maggiore stabilità, ma anche un aumento delle temperature sull’Italia. La goccia fredda in arrivo sul Portogallo alimenta la risalita di correnti molto calde dal nord Africa verso l’Europa centro-occidentale con caldo record atteso tra Francia e Germania. Sfiorati i +45°C nella giornata di ieri ad Andujar, Spagna. Temperature in aumento anche sull’Italia, con valori massimi attesi entro l’avvio della prossima settimana localmente fino a +37/+38°C.

Weekend con temperature massime fino a +35/+36°C al nord Italia e parte del centro

La bolla d’aria calda che abbraccia l’Europa centro-occidentale coinvolgerà in parte anche l’Italia. Nel corso del weekend le temperature subiranno un aumento su tutte le regioni, risultando al di sopra delle medie stagionali anche di 5-7°C al nord. Nel corso della giornata odierna sono attese temperature massime attorno ai +31/+33°C sul nord Italia, ma con picchi di 34/+35°C tra alessandrino e basso pavese. Caldo in aumento anche sui settori tirrenici e Sardegna, con punte di +35/+36°C tra Toscana e Lazio. Domani caldo in ulteriore aumento sulla Pianura Padana con picchi di +35/+37°C tra Emilia, bassa Lombardia ed alessandrino. Weekend quindi da bollino rosso su alcune città d’Italia. Non solo di giorno, ma farà molto caldo anche di notte con temperature che si manterranno al di sopra dei +20°C, ovvero da notti tropicali.

Avvio di settimana con caldo anomalo, poi rischio forti temporali al nord

La bolla d’aria calda raggiungerà il suo apice al centro-nord tra lunedì e martedì, quando saranno possibili punte massime fino a +38°C sulla Pianura Padana centro-orientale e Sardegna, mentre di +35/+37°C sulle zone interne del centro. A seguire infiltrazioni in quota di masse d’aria più fresche ed instabili favoriranno un calo termico, ma anche l’arrivo di forti temporali sulle regioni settentrionali con rischio nubifragi e grandinate. Bolla d’aria calda da mercoledì che tenderà a spostarsi sul sud e Sicilia, dove non si escludono picchi di +40°C sulle zone interne dell’Isola, Metaponto e Puglia.

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni