Meteo Torino – In arrivo un Weekend relativamente più stabile con temperature in ripresa in città: le previsioni

Maltempo in azione al nord e a Torino, più stabile al centro-sud

Nella giornata odierna si assiste alla persistenza del maltempo sulle regioni settentrionali e anche a Torino, come vedremo, con piogge e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio per effetto dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica che, tuttavia, non apporta effetti per ora sulle regioni centro-meridionali (ad eccezione della Toscana), dove anzi insistono temperature pienamente estive con picchi localmente oltre i +43°C nelle pianure interne del sud.

Previsioni meteo Torino oggi

Qualche rovescio è transitato anche a Torino in particolare al mattino, scaturendo al suolo un accumulo comunque effimero e di poco superiore al millimetro. Il resto della giornata è apparsa piuttosto nuvolosa in città, con qualche parziale schiarita che avanzerà in serata, nonostante un peggioramento continuerà ad interessare le aree più settentrionali dello stivale. Le temperature, in questo contesto, risultano quest’oggi comprese tra i +18°C di minima e i +24°C di massima circa.

Relativo miglioramento per domani

Nella giornata di domani sabato 26 luglio il fronte di maltempo si estenderà sulle regioni centrali e su parte del sud, oltre a colpire il nordest e la Lombardia. Un miglioramento relativo delle condizioni meteo è atteso pertanto in Piemonte e a Torino, dove i cieli risulteranno variabili, con alternanza di fasi serene alternate ad altre più nuvolose e tempo più asciutto. Le temperature, in questo contesto, subiranno peraltro una ripresa nei valori massimi, al netto di un’ulteriore diminuzione di quelli minimi.

Temperature in ulteriore aumento per domenica

La giornata di domenica 27 luglio risulterà tendenzialmente più nuvolosa rispetto a quella che la precede, ma con condizioni meteo sempre relativamente stabili e asciutte a Torino, con il maltempo che si azionerà principalmente su altri settori del nord. Le temperature, inoltre, appariranno in ulteriore aumento in città e questa volta sia nei valori minimi che in quelli massimi, con clima comunque estivo senza eccessi. E’ alle porte pertanto un Weekend piuttosto variabile, ma con maggiore stabilità per il capoluogo piemontese.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.