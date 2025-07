Meteo – Weekend al via con maltempo su parte d’Italia per il passaggio di un impulso atlantico

Situazione sinottica

Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza defilata dell’anticiclone delle Azzorre sul vicino Atlantico, mentre un’ansa ciclonica si è fatta strada sul centro Europa, raggiungendo il Mediterraneo centro-settentrionale con minimo al suolo pari a 1010 hPa sul Mar Ligure. In tal modo le condizioni meteo risultano in peggioramento sull’Italia con correnti più fresche in arrivo anche al sud.

Sabato con maltempo su parte del centro-nord, nubi di passaggio al sud

Passaggio instabile sull’Italia per l’affondo di un impulso atlantico. Giornata di sabato al via con molte nubi al nord a cui saranno associate precipitazioni diffuse su Lombardia, Trentino-Alto Adige, Friuli, alto Veneto ed a carattere più irregolare su Piemonte e Romagna; maggiori schiarite su Liguria ed Emilia. Al centro-sud tempo più stabile, seppur con nubi medio-alte di passaggio a cui potranno essere associate locali precipitazioni specie tra Campania, basso Lazio e Sicilia occidentale. Nel corso del pomeriggio tempo diffusamente instabile al nord, Toscana, Umbria, Marche ed Abruzzo con acquazzoni e temporali che potranno risultare localmente anche di forte intensità. Tempo incerto anche al sud, con rischio acquazzoni tra Molise, Campania e nord della Puglia. Nel corso della sera migliora al nord, fatta eccezione per la Romagna ancora alle prese con possibili forti temporali, mentre tempo incerto insisterà al centro, Puglia e Basilicata. Generale miglioramento nel corso della notte. Temperature in deciso calo.

Domenica momentaneo miglioramento, fine del caldo anche all’estremo sud

Perturbazione atlantica che nella giornata di domenica si allontanerà verso levante, favorendo un generale miglioramento del tempo. Attesa una giornata nel complesso stabile, salvo qualche disturbo su Alpi e Prealpi. Nuovo peggioramento in serata sul Triveneto. Correnti di Maestrale faranno il loro ingresso sull’Italia, spazzando via la bolla d’aria calda anche dall’estremo sud.

Avvio di settimana all’insegna del maltempo al centro-nord

Nuova saccatura atlantica in arrivo nella giornata di lunedì sul centro Europa e Balcani, interessando anche parte dell’Italia. La settimana inizierà con condizioni di forte maltempo specie sulle regioni di Nordest e Marche con precipitazioni intense e rischio nubifragi. Tempo instabile con acquazzoni e temporali anche sul resto del centro, Molise e Campania, più stabile sul resto del sud con ampie schiarite sulle Isole Maggiori e settori ionici. Ulteriore calo termico al centro-nord con temperature anche inferiori alle medie del periodo.

