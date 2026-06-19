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Meteo domani 20 giugno: fine settimana che si apre con caldo intenso in Italia e qualche temporale

di Francesco Cibelli

Previsioni meteo in Italia per domani 20 giugno 2026: anticiclone africano che domina portando caldo intenso e tempo asciutto, salvo locali temporali sui rilievi

Meteo domani 20 giugno: fine settimana che si apre con caldo intenso in Italia e qualche temporale
Previsioni meteo in Italia per domani 20 giugno 2026

Situazione sinottica europea

Vasto campo di lata pressione che si estende dall’Atlantico ai settori orientali del continente passando per il Mediterraneo centro-occidentale, valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Questo porta tempo asciutto e clima molto caldo su molte zone del vecchio continente. Circolazione depressionaria con aria più fredda che si muove tra Islanda e nord della Scandinavia con minimo al suolo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Nord: Al mattino tempo generalmente stabile con sole prevalente sulle regioni settentrionali. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini, più asciutto su coste e pianure. In serata e in nottata tempo di nuovo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata e in nottata rapido miglioramento con ampi rasserenamenti e cieli che diventano sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo prevalente con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutte le regioni meridionali e sulle Isole maggiori, salvo qualche addensamento basso sulle coste. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in calo, massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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Francesco Cibelli

Laureato in Fisica dell'Atmosfera e meteorologia all'università di Roma Tor Vergata entro a far parte del team di CentroMeteoItaliano.it nel 2014 come meteorologo. Mi occupo giornalmente di previsioni meteo e bollettini ma anche della gestione dei modelli di calcolo per l'atmosfera e per il mare.

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