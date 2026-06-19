Meteo domani 20 giugno: fine settimana che si apre con caldo intenso in Italia e qualche temporale

Situazione sinottica europea Vasto campo di lata pressione che si estende dall’Atlantico ai settori orientali del continente passando per il Mediterraneo centro-occidentale, valori massimi al suolo intorno a 1020 hPa. Questo porta tempo asciutto e clima molto caldo su molte zone del vecchio continente. Circolazione depressionaria con aria più fredda che si muove tra Islanda e nord della Scandinavia con minimo al suolo intorno a 990 hPa.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Nord: Al mattino tempo generalmente stabile con sole prevalente sulle regioni settentrionali. Al pomeriggio acquazzoni e temporali in sviluppo su Alpi e Appennini, più asciutto su coste e pianure. In serata e in nottata tempo di nuovo in miglioramento con ampie schiarite. Temperature minime e massime in aumento. Venti deboli di direzione variabile. Mari poco mossi o quasi calmi.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Centro: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi su tutte le regioni centrali. Al pomeriggio locali acquazzoni in sviluppo nelle zone interne, soleggiato altrove. In serata e in nottata rapido miglioramento con ampi rasserenamenti e cieli che diventano sereni o poco nuvolosi ovunque. Temperature minime e massime in lieve rialzo. Venti deboli dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

Previsioni meteo per domani, 20 giugno

Al Sud e sulle Isole: Al mattino bel tempo prevalente con cieli sereni o al più poco nuvolosi su tutte le regioni meridionali e sulle Isole maggiori, salvo qualche addensamento basso sulle coste. Al pomeriggio nuvolosità in sviluppo lungo l’Appennino e settori interni della Sicilia ma senza fenomeni di rilievo associati. In serata e in nottata si rinnovano condizioni di tempo stabile con ampie schiarite. Temperature minime stabili o in calo, massime stabili o in lieve rialzo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali o nord-occidentali. Mari poco mossi o localmente mossi.

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