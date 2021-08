METEO – CALDO intenso e AFOSO in arrivo con picchi di TEMPERATURA oltre i 45°C. Vediamo dove e quando.

Anticiclone africano in rimonta sul Mar Mediterraneo

Buongiorno e buon inizio settimana cari lettori del Centro Meteo Italiano. Nella giornata odierna troviamo l’anticiclone africano che tende a rimontare sul Mar Mediterraneo dando il via all’ondata di caldo più intensa dell’estate. Ciò è favorito anche dall’estensione verso sud in Atlantico di una vasta area depressionaria centrata tra le Isole Britanniche e la Scandinavia. Sull’Italia avremo dunque flussi umidi sud-occidentali che porteranno delle nubi in transito sulle regioni centrali e cieli sereni altrove. Formazione della nuvolosità favorita anche dalla presenza in atmosfera di sabbia del deserto del Sahara.

Anticiclone africano in rinforzo sul Mediterraneo centrale fino a metà settimana

Ultimi aggiornamenti dei principali modelli matematici che continua a confermare un rinforzo dell’anticiclone africano sul Mediterraneo centrale. Questo porterà bel tempo sull’Italia e temperature in aumento, anche se non mancheranno delle nubi in transito specie sulle regioni centrale e la Sardegna. Sul resto del Paese il tempo sarà soleggiato ed avremo assenza di piogge almeno per qualche giorno. Le temperature raggiungeranno valori molto elevati e di cui parleremo in maggiore dettaglio nell’ultimo paragrafo. Dalla giornata di giovedì il nucleo di alta pressione tenderà a muoversi verso ovest, fino a raggiungere la Penisola Iberica. Vediamo quindi la tendenza meteo per il weekend di Ferragosto.

Weekend di Ferragosto con sole ovunque e caldo intenso

Come abbiamo appena detto, nella seconda parte della settimana il nucleo di alta pressione si sposterà sulla Penisola Iberica e la situazione sinottica mostra un vasto promontorio che si estenderà fino alla Penisola Balcanica. Questo porterà condizioni meteo stabili e cieli sereni su tutta la Penisola Italiana. Avvezione di aria calda che andrà ad interessare soprattutto le regioni centro-settentrionali con temperature fino a 40°C. Vediamo ora in maggiore dettaglio l’ondata di caldo che porterà i suoi picchi di temperatura a metà settimana.

CONTINUA A LEGGERE​