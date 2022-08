METEO – CALDO nella norma e ancora PIOGGE e TEMPORALI pomeridiani in ITALIA, GOCCIA FREDDA in arrivo nel WEEKEND

Ancora dei temporali pomeridiani in questa seconda parte di settimana

Buongiorno e ben ritrovati cariamici del Centro Meteo Italiano. attuale situazione sinottica che vede un vasto campo di alta pressione che si estende dall’Atlantico verso nord-est fino a Mare del Nord e Scandinavia, dove troviamo massimi di pressione al suolo di circa 1025 hPa. Nel frattempo una goccia fredda si è andata ad isolare sull’Europa orientale e della residua aria fresca in quota è ancora presente sul Mediterraneo centrale. Questo continua quindi a portare instabilità pomeridiana in Italia, con acquazzoni e temporali soprattutto al Sud. Locali fenomeni anche sulle Alpi occidentali e tra Lazio e Abruzzo.

Caldo ancora contenuto in Italia

La circolazione fresca in quota dai quadranti nord-orientali ha portato una attenuazione del caldo sull’Italia, dopo un lungo periodo bollente. Aria più fresca che si è riversata al suolo durante le precipitazioni, specie con quelle più intense, spazzando via l’aria calda africana preesistente. Anche tra oggi e domani le temperature massime si manterranno al di sotto dei 32°C-33°C sia in Pianura Padana che nelle pianure del Centro-Sud e delle Isole, con locali punte di 34°C-35°C solo nelle zone interne della Sardegna e nelle vallate interne tra Lazio e Umbria.

Goccia fredda in arrivo nel weekend

Come abbiamo appena visto, una goccia fredda si è isolata sull’Europa orientale. Nel corso della giornata di venerdì questa raggiungerà il Nord-Est portando un peggioramento delle condizioni meteo entro la serata. Tra Sabato e Domenica goccia fredda in quota che scivolerà lungo l’Adriatico portando condizioni meteo instabili lungo tutta l’Italia e anche un generale calo delle temperature. Valori che saranno in media o localmente anche poco sotto. Tempo più asciutto sulle regioni di Nord-Ovest e sulla Sardegna. Ferragosto con un po’ di instabilità al Nord lambito dalla depressione in Atlantico.

Tendenza meteo: nuova ondata di caldo che si profilo per la prossima settimana

Avevamo annunciato un’evoluzione meteo altamente incerta per quello che riguarda il dopo Ferragosto ma ormai sembra si vada delineando un affondo perturbato decisamente più occidentale di quanto visto all’inizio da tutti i principali modelli. In questo caso a partire da metà settimana l’Italia, specie centro-meridionale, dovrebbe vedere una risalita di aria molto calda dall’Africa. Dunque ennesima intensa ondata di caldo africano con temperature anche di 8-10 gradi sopra media. In ogni caso intensità e durata di questa ondata calda sarà da valutare con i prossimi aggiornamenti.

