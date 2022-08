METEO – Temporali fino al WEEKEND, poi da FERRAGOSTO incombe una nuova ondata di CALDO? Le ultime

Instabilità in atto in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Temporali in arrivo nelle prossime ore in Italia: l’attuale situazione sinottica vede la presenza di un vasto campo d’alta pressione esteso tra oceano Atlantico, Gran Bretagna e paesi Baltici, con massimi di pressione al suolo fino a 1025 hPa. Da est una circolazione d’aria più fresca in quota, garantisce la formazione di rovesci e temporali pomeridiani specie sulle regioni del centro-sud, con instabilità che potrebbe prolungarsi fino al weekend che precede Ferragosto. Entriamo nel dettaglio

Allerta per temporali, ecco il comunicato del Dipartimento di Protezione Civile

In vista dei fenomeni attesi quest’oggi, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza: Precipitazioni: – sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sui settori appenninici ed interni di Lazio, Abruzzo e Molise, su Campania, Basilicata, Calabria e Sicilia, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; – da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto di Lazio centro-meridionale, Abruzzo e Molise, su Puglia, Sardegna centro-meridionale e sui settori alpini di Piemonte, Valle d’Aosta, Lombardia, Trentino Alto Adige e Veneto, con quantitativi cumulati deboli.

Questa la situazione delineata per domani: Precipitazioni: – sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania, Basilicata, Calabria, Sicilia centro-orientale e Sardegna, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; – da isolate a sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, sul resto del Meridione, su Lazio centro-meridionale, sulle zone interne di Abruzzo e Molise, su tutti i settori alpini e su Liguria e Appennino Tosco-Emiliano, con quantitativi cumulati deboli. Per il weekend che precede Ferragosto non sembrano esserci particolari variazioni, con l’incertezza che regna ancora sovrana.

Weekend caratterizzato da una goccia fredda

Tendenza Ferragosto – Sembra ormai delineato un peggioramento delle condizioni meteo per il weekend che precede Ferragosto: una goccia fredda in quota andrà a posizionarsi sul nord-est italiano per poi traslare tra sabato e domenica verso sud-est coinvolgendo gran parte della penisola. In questo frangente avremmo ancora dunque instabilità e piogge sparse sul nostro territorio. Tra domenica e lunedì il tempo tuttavia è previsto in rapido miglioramento, grazie alla nuova espansione di un promontorio d’alta pressione di matrice sub-tropicale. Di seguito vediamo l’ultimo bollettino del Ministero della Salute.

Tempo in graduale miglioramento per ferragosto

Principali modelli che per il prossimo lunedì di Ferragosto mostrano una vasta circolazione depressionaria a Sud dell’Irlanda. Allo stesso tempo la goccia fredda in quota si sarà spostata verso i Balcani. Italia che potrebbe vedere l’arrivo di correnti più umide dai quadranti occidentali nel corso della giornata con condizioni meteo instabili soprattutto al Nord. Nuvolosità irregolare al Centro ma in un contesto più asciutto mentre il Sud potrebbe vedere sole prevalente. Attenzione previsione ancora tutta da verificare! Temperature in rialzo ma vicine alle medie del periodo.

Possibile qualche pioggia nel giorno di Ferragosto, ecco perché

