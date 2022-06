METEO – CALDO per l’avvio della prossima settimana, poi possibile MALTEMPO entro LUGLIO?

Residui temporali oggi al sud Italia, caldo in aumento al nord

Buon pomeriggio e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! L’instabilità che negli ultimi giorni ha interessato durante le ore pomeridiane i settori interni del centro-sud e localmente quelli a nord del Po, è in via di riassorbimento. I geopotenziali tendono infatti ad aumentare sul Mediterraneo centrale, con masse d’aria in arrivo più secche e calde in quota. Il weekend risulterà quindi stabile su gran parte dell’Italia, salvo residui temporali nella giornata odierna sulle Alpi occidentali, Calabria meridionale e zone interne della Sicilia.

Caldo in aumento dapprima al centro-nord, poi anche al sud

Focus caldo – Nel corso del weekend e della prima parte della prossima settimana l’Italia verrà interessata da una nuova ondata di caldo aggravando ulteriormente la situazione di siccità. Nel corso della giornata odierna sono attese temperature massime attorno ai +31/+33°C sul nord Italia, ma con picchi di 34/+35°C tra alessandrino e basso pavese. Caldo in aumento anche sui settori tirrenici e Sardegna, con punte di +35/+36°C tra Toscana e Lazio. Domani caldo in ulteriore aumento sulla Pianura Padana con picchi di +35/+37°C tra Emilia, bassa Lombardia ed alessandrino. Apice del caldo al centro-nord tra lunedì e martedì, quando saranno possibili punte massime fino a +38°C sulla Pianura Padana centro-orientale e Sardegna, mentre di +35/+37°C sulle zone interne del centro. Bolla d’aria calda da mercoledì che tenderà a spostarsi sul sud e Sicilia, dove non si escludono picchi di +40°C sulle zone interne dell’Isola, Metaponto e Puglia. Non solo di giorno, ma farà molto caldo anche di notte con temperature che si manterranno al di sopra dei +20°C, con punte di +25°C nelle principali città, ovvero da notti tropicali.

Tendenza meteo fine giugno tra caldo e possibile maltempo

Dopo l’ondata di caldo anomalo, sull’Europa si osserverà un cambio di circolazione già ad inizio settimana. Il cedimento barico alle medie latitudini favorirà l’ingresso di masse d’aria più fresche ed instabili ad iniziare dalla Francia, dove già da domani sono attesi forti temporali. Il cambio circolatorio si estenderà ad inizio settimana anche al centro Europa, dove potranno verificarsi fenomeni temporaleschi anche violenti dopo il caldo record atteso nelle prossime ore. Le prime avvisaglie instabili interesseranno l’Arco Alpino già tra lunedì e martedì, poi il tempo tenderà a peggiorare nella giornata di mercoledì anche sul resto del nord, quando forti temporali potranno svilupparsi anche sui settori di pianura con associate grandinate, colpi di vento ed un brusco calo termico. Sul resto d’Italia la stabilità potrebbe insistere almeno fino al 24 giugno, poi non è escluso un passaggio instabile anche al centro nel corso del prossimo weekend. Caldo intenso invece al sud e Sicilia. Fine giugno quindi più dinamico al nord, ancora caldo al sud poi braccio di ferro ad inizio luglio tra ritorno del caldo e possibili break temporaleschi? Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

Meteo luglio al via tra caldo e rischio break temporaleschi

Secondo le ultimissime emissioni modellistiche del modello europeo ECMWF, tra la fine di giugno e l’avvio del mese di luglio, anomalie bariche negative potrebbero registrarsi sul centro Europa, mentre sul Mediterraneo meridionale non sono previsti significativi scarti dalla norma. Tale pattern potrebbe vedere un flusso umido oceanico transitare sul centro Europa, andando occasionalmente a coinvolgere anche parte del nord Italia. Anticiclone invece presente sul centro-sud Italia, seppur con caldo meno intenso. In tal modo il mese di luglio potrebbe iniziare più dinamico al nord con break temporaleschi intervallati da fasi più stabili. Asciutto al centro-sud con possibile prevalenza dell’alta pressione. Rimanete aggiornati.

