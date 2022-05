METEO – CALDO ROVENTE in arrivo in ITALIA nel WEEKEND, ma occhio all’INSIDIA MALTEMPO: i dettagli

Anticiclone si estende su tutto il Mediterraneo, picchi fin quasi i +42°C in Spagna

Un campo di Alta pressione di matrice subtropicale si estende sul Mediterraneo centro-occidentale, subendo peraltro un rinforzo a partire dalla giornata di ieri. Ciò ha favorito un miglioramento delle condizioni meteo che ha coinvolto il nostro Paese, ma anche tutti i Paesi mediterranei, che hanno peraltro registrato un aumento piuttosto sensibile delle temperature, con picchi che hanno sfiorato i +42°C in Spagna e più precisamente nelle zone interne dell’Andalusia.

Locale maltempo sull’arco alpino nel pomeriggio, miglioramento in atto

Malgrado l’imposizione di un robusto Anticiclone di matrice subtropicale, come scritto in precedenza, non sono mancate nemmeno nel pomeriggio odierno isolate eccezioni di maltempo che hanno colpito l’arco alpino sull’Italia. Tuttavia, un miglioramento delle condizioni meteo si sta facendo strada, attraverso l’esaurimento dei fenomeni. Le temperature rimangono superiori alla media, ma ancora tutto sommato gradevoli.

Weekend caratterizzato dall’Anticiclone, picchi fino a +36°C possibili in Sardegna

Un weekend praticamente estivo attende l’Italia nel fine settimana imminente, che sarà quindi caratterizzato principalmente dalla protezione dell’Anticiclone di origine africana, responsabile di generale bel tempo (salvo qualche disturbo come vedremo nel prossimo paragrafo) e temperature in graduale, ma costante aumento. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo, non si escludono picchi localmente fino a +36°C nelle pianure interne della Sardegna sudoccidentale, con clima estivo ovunque.

Disturbi di maltempo sull’arco alpino

L’oscillazione del flusso perturbato appena oltralpe determinerà comunque qualche disturbo di maltempo sull’arco alpino sia nella giornata di domani sabato 21 che in quella di dopodomani domenica 22 maggio e interesserà principalmente il settore nordorientale. In generale, nella seconda parte del weekend si attende un aumento della nuvolosità a tratti consistente al settentrione, ma senza fenomeni rilevanti eccezion fatta, localmente, per il nordest.

