Meteo – Estate avanti tutta per l’inizio della prossima settimana, con qualche temporale pomeridiano: i dettagli

Tempo stabile e asciutto su gran parte del Paese
Stabilità e bel tempo caratterizzano gran parte del nostro Paese, con cieli peraltro sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Hanno persistito rovesci e temporali localmente anche intensi e a carattere di nubifragio sulle zone interne di Calabria e, soprattutto, Sicilia, alimentati da una circolazione depressionaria residuale sul Mediterraneo meridionale. Le temperature, in questo contesto, non subiscono significative variazioni rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore, o risultano al più in lieve aumento.
Prossime ore con ulteriore miglioramento in arrivo in Italia
Un ulteriore miglioramento delle condizioni meteo è in arrivo sulla nostra Penisola nel corso delle prossime ore, con l’avanzamento di schiarite quantomeno parziali anche su gran parte delle zone precedentemente coinvolte da instabilità, con qualche rovescio residuale possibile solamente sulle aree tirreniche della Calabria e, durante la notte, anche della Sicilia, in maniera perlopiù isolata. Le temperature, in questo contesto, confermeranno mediamente una certa stazionarietà o un nuovo lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.
Anticiclone dominante nel Weekend
Un campo di Alta pressione di origine afroazzorriana tornerà dominante sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale nel corso del Weekend, assicurando condizioni meteo in larghissima parte stabili e asciutte a partire dal mattino di domani sabato 4 luglio. Qualche isolato temporale pomeridiano potrebbe aver luogo sulle Alpi nordorientali solamente per domenica 5, con immediato miglioramento in serata. Le temperature, in questo contesto, subiranno un lieve e ulteriore aumento, ristabilendosi leggermente oltre la media di riferimento.
Inizio settimana con stabilità persistente e temporali pomeridiani in arrivo
L’inizio della prossima settimana si caratterizzerà per la prosecuzione di stabilità e bel tempo su larga parte della nostra Penisola, con cieli cioè pressoché sereni o da poco a parzialmente nuvolosi specie su aree costiere e immediato entroterra. Qualche temporale pomeridiano potrebbe ancora accendersi per lunedì 6 luglio sulle Alpi nordorientali, interessando per martedì 7 anche l’Appennino centrale, con, in ogni caso, un miglioramento in serata. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori che si registreranno nel corso del Weekend, risultando pertanto estive senza eccessi.
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Sono un appassionato di meteorologia fin dall'adolescenza, laureato in Scienze Politiche e delle Relazioni Internazionali e iscritto al corso di laurea magistrale in Politiche per la Sicurezza Globale: Ambiente, Energia e Conflitti. Durante questi anni ho gestito diverse pagine Facebook che trattano di meteorologia, facendo inoltre l'articolista a livello amatoriale di un portale che si occupa proprio della materia.