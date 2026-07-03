Meteo – Maxi-incertezza per la seconda parte della prossima settimana, ecco perché

Tempo in prevalenza stabile e asciutto in Italia

Le condizioni meteo appaiono in netta prevalenza stabili e asciutte sulla nostra Penisola, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. L’Anticiclone afroazzorriano è tornato ad essere dominante sul Mediterraneo centro-occidentale, mentre sulle sue latitudini più meridionali insiste una circolazione depressionaria residuale responsabile ancora oggi dell’innesco di rovesci e temporali localmente anche intensi tra Calabria e, soprattutto, Sicilia.

Nuovo miglioramento nelle prossime ore inaugurerà un Weekend di prevalente stabilità e bel tempo

Un nuovo miglioramento delle condizioni meteo è atteso nelle prossime ore sulla nostra Penisola, con stabilità e bel tempo sostanzialmente generali, con qualche isolata eccezione tra questa stessa sera e le prime ore della notte di domani sabato 4 luglio proprio sulle aree tirreniche di Sicilia e Calabria. Ciò inaugurerà un Weekend di prevalente stabilità e bel tempo sullo stivale, ad eccezione di qualche isolato temporale pomeridiano che potrà svilupparsi per domenica 5 sulle Alpi nordorientali.

Avvio di settimana prossima con Estate senza eccessi

Anche l’inizio della prossima settimana sarà caratterizzato dalla prosecuzione della stabilità e del bel tempo sulla nostra Penisola, con qualche isolato temporale pomeridiano che prenderà origine sulle Alpi nordorientali per la giornata di lunedì 6 luglio e sulla dorsale appenninica centrale per quella di martedì 7. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni rispetto ai valori attesi nel Weekend, con l’estate che proseguirà pertanto senza eccessi, malgrado un leggero sopramedia.

Maxi-incertezza tra l’intensificazione del caldo e un nuovo calo termico nella seconda metà della prossima settimana

Si allarga notevolmente la forbice d’incertezza per ciò che concerne l’evoluzione prevista per la seconda metà della prossima settimana sulla nostra Penisola. I centri di calcolo sono letteralmente divisi a metà tra la nuova intensificazione del caldo grazie ad un rafforzamento dell’Anticiclone in sede mediterranea e un nuovo calo delle temperature a causa dell’affondo di una goccia fredda sul settore balcanico. Dato l’elevato livello di incertezza è ancora impossibile stabilire con un buon grado di affidabilità cosa attendere lo stivale: seguiranno pertanto aggiornamenti che vi invitiamo a seguire sul nostro sito.

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