METEO – CALO delle TEMPERATURE con ritorno delle GELATE anche in pianura

Meteo Marzo – I cieli sereni ed una minor ventilazione hanno favorito il “deposito” dell’aria fredda nei bassi strati della Val Padana ed un maggiore dispersione del calore dal suolo verso l’atmosfera. Temperature minime che si sono portate al di sotto dello zero sulla Pianura Padana, specie centro-occidentale, con i valori mediamente compresi tra gli 0 ed i -2°C; tra astigiano ed alessandrino, invece, l’inversione termica l’ha fatta da padrone con punte di -5/-7°C. Nei prossimi giorni toccherà anche al centro e parte del sud scendere al di sotto dello zero, mentre al nord si registreranno valori ancora più bassi. Vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

Calo delle temperature – Il vortice artico giunto sull’Italia, oltre a portare nevicate a bassa quota e forti venti, ha determinato un brusco calo delle temperature. Le colonnine di mercurio attualmente non vanno oltre i +10/+12°C sulle regioni Peninsulari, ma se sul nord Italia tali valori risultano vicini alle medie del periodo, il discorso è diverso per il centro-sud. Infatti sulle regioni centro-meridionali le temperature risultano al di sotto delle medie del periodo mediamente dai 2 ai 4°C in pianura, fino ai 5-7°C dei settori montuosi ed alto collinari.

Il mese di febbraio è stato fin qui piuttosto scialbo sull’Italia, con prolungate fasi miti ed assenza di fenomeni, interrotte da brevi passaggi instabili. Un cambio di circolazione si è tuttavia registrato nelle ultime ore, con correnti artiche che hanno raggiunto il Mediterraneo centrale, portando un deciso calo delle temperature, forti venti e nevicate localmente fino a quote di bassa collina. Tale andamento circolatorio insisterà anche nella prima parte della prossima settimana, quando è atteso un nuovo nucleo d’aria molto freddo in arrivo dall’est Europa.

Gelate in arrivo anche al centro-sud

L’avvio della prossima settimana farà registrare un ulteriore calo delle temperature sull’Italia, specie nei valori notturni. Lunedì le regioni settentrionali vedranno scendere durante la notte le temperature al di sotto dello zero, con valori mediamente compresi tra gli 0°C ed i -3°C, ma con punte nel basso Piemonte fino a -6/-8°C. Gelate in arrivo anche tra le valli di Umbria, Toscana e zone interne del Lazio, così come in quelle della Sardegna con punte locali di -2/-3°C. Martedì e Mercoledì saranno le mattine più fredde della settimana, quando si registreranno valori negativi su gran parte del centro-nord, ma anche zone interne di Campania, Puglia e Sardegna. Fioriture precoci avvenute in questo finale di febbraio, piuttosto mite, quindi a rischio danneggiamento.