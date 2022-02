METEO – Torna la NEVE in ITALIA, ecco le zone coinvolte dall’ultima PERTURBAZIONE invernale

Condizioni meteo in Italia

Buongiorno a tutti e buona domenica! Come è possibile osservare dall’ultima immagine satellitare si denota la presenza di addensamenti nuvolosi sulle regioni Adriatiche e su quelle del sud Italia dove la perturbazione si è manifestata con più vigore nelle scorse 24 ore. L’impulso polare ha innescato una ciclogenesi che ha riportato la neve non solo in montagna ma fino a quote molto basse sul nostro territorio proprio per l’ultimo weekend del mese di febbraio. Rispetto ai giorni scorsi inoltre si registra un deciso calo delle temperature come vedremo nel prossimo paragrafo.

Calo delle temperature, valori al di sotto delle medie

Meteo – Il peggioramento di stampo polare ha determinato anche un calo delle temperature piuttosto marcato su alcuni settori: al momento al nord Italia e su Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia si registrano valori di 4-5°C in meno rispetto a 24 ore fa. Per questa domenica le massime risulteranno generalmente in media sul nord Italia e sui versanti Tirrenici, mentre sulle aree Adriatiche e al meridione le temperature saranno al di sotto della media di 3-7°C con punte anche di 10°C in meno sui crinali montani. Come sarà a seguire l’inizio di marzo con l’avvento della prossima settimana? PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Italia tra stabilità e nuovi impulsi da est

Tendenza meteo – La prossima settimana decreterà ufficialmente la fine di febbraio e l’avvio di marzo con la primavera meteorologica. Questo periodo dovrebbe essere caratterizzato da impulsi d’aria continentale da est ed un regime termico più basso. Solo verso la seconda parte della settimana si intravede la possibilità di un ritorno dell’alta pressione, ma sempre in un contesto termico contenuto. Vediamo infine nell’ultimo paragrafo le zone più colpite dalle nevicate.

