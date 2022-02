METEO – PRIMAVERA al via con un nuovo impulso FREDDO e NEVE a bassissima quota, le ultimissime!

Meteo – Il vasto campo altopressorio disteso dal vicino Atlantico verso i Paese Baltici ed il nord della Russia, rimarrà ben saldo anche nei prossimi. In tal modo fredde correnti orientali seguiteranno a scivolare sul suo bordo meridionale, raggiungendo ancora una volta anche l’Italia. Un nuovo nucleo freddo è previsto muoversi di moto retrogrado nelle prossime ore dall’est Europa verso ovest, raggiungendo i Balcani entro la fine della giornata di domani. La circolazione fredda sull’Italia verrà quindi nuovamente alimentata, con nuove nevicate in arrivo a bassissima quota. Vediamo nella pagina successiva quali saranno le regioni interessate nei prossimi giorni dalle nevicate.

Nuove nevicate sui settori adriatici da domani notte

Il nucleo d’aria fredda in arrivo da domani notte favorirà nuove nevicate localmente a ridosso del piano, complice anche un contributo di masse d’aria continentali, quindi più fredde nei bassi strati. I primi fenomeni nevosi interesseranno la notte di martedì il Molise, l’Abruzzo meridionale, la Puglia Garganica e l’Appennino campano con fiocchi attorno ai 200-300 metri. Nel corso della giornata di Martedì 1 marzo, avvio della Primavera meteorologica, si registrerà un ulteriore apporto freddo con possibili nevicate su Abruzzo, Molise, Basilicata, Puglia ed entroterra campano mediamente dai 100-300 metri, ma con possibili sconfinamenti localmente fino al piano per via di un nucleo d’aria in quota molto freddo, con isoterme a 500 hPa di -34°C. Peggioramento anche su Calabria e nord della Sicilia, ma con quota neve attorno ai 300-500 metri, fatta eccezione per il cosentino dove potrebbe spingersi più in basso.