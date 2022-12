Meteo – Calo termico sul finire del weekend, in arrivo neve fino a bassa quota con possibili fiocchi in pianura

Piogge e temporali già dalla notte al Nord con neve a bassa quota

Buongiorno e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Vortice depressionario in risalita sul Mediterraneo sta portando un peggioramento delle condizioni meteo sull’Italia. Già dalla notte piogge e temporali hanno interessato il Nord, specie il Nord-Ovest, con qualche fenomeno isolato anche sulle regioni centrali. Neve che cade fino a 300-400 metri di quota tra basso Piemonte e Liguria.

Maltempo al Centro-Nord nella giornata odierna

Nel corso della giornata odierna il maltempo allenterà gradualmente la presa sulle regioni di Nord-Ovest, mentre si estenderà soprattutto sulle regioni centrali e al Nord-Est, con fenomeni più intensi sulle regioni tirreniche. Non sono esclusi infatti dei locali fenomeni a carattere di nubifragio specie tra Liguria di Levante e Alta Toscana. Precipitazioni più sporadiche andranno comunque ad interessare anche la Campania, la Sardegna e la Puglia meridionale. Maltempo che sarà accompagnato dal richiamo di aria mite dai quadranti meridionali, con rialzo delle temperature e della quota neve. Nella giornata di domani il maltempo andrà ad interessare soprattutto il Centro-Sud, con temporali anche intensi sulle regioni tirreniche. Più asciutto al Nord.

Aria artica in arrivo domenica con neve a bassa quota

Nella giornata di domenica avremo il minimo di pressione che dall’Italia scivolerà verso est e questo andrà a favorire l’ingresso di aria fredda dalla porta del Rodano sul Mediterraneo. Irruzione artica che porterà un peggioramento di stampo invernale da Nord verso Sud, con crollo delle temperature. Precipitazioni che andranno ad interessare soprattutto il Nord-Est con nevicate anche abbondanti, qualche fenomeno anche al Centro-Sud specie nelle zone interne, mentre sarà più asciutto al Nord-Ovest. Calo termico che porterà ad un diminuzione anche della quota neve. Al mattino si potranno avere fiocchi fino in bassa collina sul Triveneto e sulla Lombardia orientale. Nel pomeriggio la neve dovrebbe raggiungere quote collinari anche sull’Appennino settentrionale ed in serata non si escludono fiocchi fino in pianura tra Triveneto ed Emilia Romagna. Nevicate meno intense sull’Appennino centrale, inizialmente oltre i 1400-1500 metri, me che nel pomeriggio potranno raggiungere anche i 1000 metri di quota ed in serata anche leggermente più in basso. Neve a quote medie invece sull’Appennino meridionale.

Molta dinamicità fino alla metà del mese con flusso umido sul Mediterraneo

La prossima settimana dovrebbe iniziare con condizioni meteo instabili e clima piuttosto freddo. L’evoluzione sul medio-lungo periodo però non mostrano pause anticicloniche di rilievo e anzi potrebbero essere ancora diverse le fasi perturbate con il mirino sull’Italia. In particolare il modello europeo ECMWF mostrano un lobo del vortice polare sull’Europa centro-orientale con un flusso umido che a fasi alterne interesserebbe ancora il Mediterraneo. Attese dunque molte precipitazioni anche se il freddo intenso dovrebbe restare lontano.

