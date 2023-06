Meteo – Cavo perturbato in transito, maltempo con piogge e temporali in Italia: scatta l’allerta della Protezione Civile, ecco dove

Nuovo peggioramento in arrivo nelle prossime ore

Al netto di un temporaneo miglioramento che sta coinvolgendo la nostra Penisola nella serata corrente, un nuovo peggioramento è alle porte dello stivale, con piogge e possibili temporali che presto colpiranno le Marche. Altrove le condizioni meteo appariranno relativamente più stabili e asciutte e con schiarite quantomeno parziali anche nelle aree coinvolte dal maltempo nel pomeriggio. Le temperature risultano inoltre in diminuzione rispetto ai valori delle precedenti 24 ore.

Maltempo in arrivo anche per domani

Rovesci e possibili temporali che coinvolgeranno nella prima metà di domani sabato 24 giugno il medio versante adriatico, prima di espandersi sui settori interni del Lazio e sull’Appennino meridionale nel corso del pomeriggio. Sconfinamenti sono plausibili talvolta fin sulle aree costiere. Migliora in serata con possibile residua fenomenologia al meridione, mentre al nord le condizioni meteo rimarranno invece più stabili. Le temperature subiranno infine una diminuzione anche sulle regioni meridionali.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani (fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri): Precipitazioni: da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale ad evoluzione diurna, su Marche, Umbria, Lazio, Abruzzo, Molise, Campania settentrionale ed orientale, Basilicata orientale e Puglia centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli, fino a puntualmente moderati su Marche occidentali e meridionali, Abruzzo centro-settentrionale e settori interni del Lazio centrale. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale calo al Centro-Sud, localmente sensibile o marcato. Venti: forti nord-occidentali sui settori meridionali di Sardegna e Sicilia; localmente forti settentrionali sui settori costieri di Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Mari: inizialmente molto mosso il Mar di Sardegna in attenuazione; molto mosso lo Stretto di Sicilia.

Allerta gialla, ecco dove

Sulla base di quanto scritto all’interno del bollettino che vi abbiamo riportato e della situazione idraulica corrente e prevista, il Dipartimento di Protezione Civile ha valutato queste allerte per domani: