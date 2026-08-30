Questo sito contribuisce alla audience di Il Messaggero

Domenica 30 Agosto
Scarica la nostra app
Home > Notizie Meteo
Segnala

Meteo – Temperature ancora elevate, bollino rosso in queste città

di Davide Gallicchio

Caldo ancora intenso su parte d'Italia con allerta rossa su alcune città sino ad inizio settimana

Meteo – Temperature ancora elevate, bollino rosso in queste città
Bollino rosso per ondata di calore del Ministero della Salute.

Domenica estiva su tutta l’Italia

Alta pressione sul Mediterraneo centrale, favorirà un’ultima domenica della stagione estiva meteorologica al via con stabilità e sole da nord a sud, salvo qualche innocuo addensamento sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio attesi occasionali acquazzoni o brevi temporali sono attesi sulle Alpi centro-orientali, ma in rapido miglioramento serale. Tanto sole sul resto del Paese. Stellato nottetempo. Caldo ancora intenso all’estremo sud con punte massime di +40°C su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia.

Allerta caldo: il Ministero della Salute dirama il bollino rosso per 6 città

Il Ministero della Salute sta diramando il bollino rosso per il caldo su tutte queste città. Lista completa

Caldo intenso ed umidità elevata mettono a dura prova ancora l’Italia, seppur andrà leggermente meglio al centro-nord.  Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 6 città italiane per la giornata odierna, domenica 30 agosto, le seguenti: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Roma. Arancione invece a Civitavecchia, Perugia e Viterbo.. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

Bollino rosso per 5 città invece per lunedì

Leggermente diversa sarà invece la situazione per il prossimo inizio di settimana a causa di un lieve e ulteriore allentamento dell’Anticiclone africano, che porterà, se possibile, un lieve e ulteriore calo termico su valori sempre estivi tendenzialmente. Infatti, il Ministero della Salute ha deciso di diffondere per allora il bollino rosso per 4 città, Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria. Il bollino, sia a Roma che a Bari sarà infatti declassato a giallo. Non ci saranno bollini arancioni per lunedì.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.

Seguici su Google News

Davide Gallicchio

Davide Gallicchio

Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.

SEGUICI SU:

Ultima Ora

Ultima Ora Terremoto