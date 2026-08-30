Meteo – Temperature ancora elevate, bollino rosso in queste città

Domenica estiva su tutta l’Italia

Alta pressione sul Mediterraneo centrale, favorirà un’ultima domenica della stagione estiva meteorologica al via con stabilità e sole da nord a sud, salvo qualche innocuo addensamento sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio attesi occasionali acquazzoni o brevi temporali sono attesi sulle Alpi centro-orientali, ma in rapido miglioramento serale. Tanto sole sul resto del Paese. Stellato nottetempo. Caldo ancora intenso all’estremo sud con punte massime di +40°C su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia.

Allerta caldo: il Ministero della Salute dirama il bollino rosso per 6 città

Caldo intenso ed umidità elevata mettono a dura prova ancora l’Italia, seppur andrà leggermente meglio al centro-nord. Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 6 città italiane per la giornata odierna, domenica 30 agosto, le seguenti: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Roma. Arancione invece a Civitavecchia, Perugia e Viterbo.. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).

Bollino rosso per 5 città invece per lunedì

Leggermente diversa sarà invece la situazione per il prossimo inizio di settimana a causa di un lieve e ulteriore allentamento dell’Anticiclone africano, che porterà, se possibile, un lieve e ulteriore calo termico su valori sempre estivi tendenzialmente. Infatti, il Ministero della Salute ha deciso di diffondere per allora il bollino rosso per 4 città, Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria. Il bollino, sia a Roma che a Bari sarà infatti declassato a giallo. Non ci saranno bollini arancioni per lunedì.

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