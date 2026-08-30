Meteo – Temperature ancora elevate, bollino rosso in queste città

Domenica estiva su tutta l’Italia
Alta pressione sul Mediterraneo centrale, favorirà un’ultima domenica della stagione estiva meteorologica al via con stabilità e sole da nord a sud, salvo qualche innocuo addensamento sulle regioni meridionali. Nel corso del pomeriggio attesi occasionali acquazzoni o brevi temporali sono attesi sulle Alpi centro-orientali, ma in rapido miglioramento serale. Tanto sole sul resto del Paese. Stellato nottetempo. Caldo ancora intenso all’estremo sud con punte massime di +40°C su Puglia, Basilicata, Calabria e zone interne della Sicilia.
Allerta caldo: il Ministero della Salute dirama il bollino rosso per 6 città
Caldo intenso ed umidità elevata mettono a dura prova ancora l’Italia, seppur andrà leggermente meglio al centro-nord. Il Ministero della Salute ha, considerato ciò, diramato un bollino rosso per ondata di calore su 6 città italiane per la giornata odierna, domenica 30 agosto, le seguenti: Bari, Catania, Messina, Palermo, Reggio Calabria, Roma. Arancione invece a Civitavecchia, Perugia e Viterbo.. Ricordiamo che il bollino rosso (livello 3) indica condizioni di forte disagio bioclimatico, con effetti negativi sulla salute di persone sane e attive (non solo su sottogruppi a rischio come gli anziani, bambini molto piccoli e persone affette da malattie croniche).
Bollino rosso per 5 città invece per lunedì
Leggermente diversa sarà invece la situazione per il prossimo inizio di settimana a causa di un lieve e ulteriore allentamento dell’Anticiclone africano, che porterà, se possibile, un lieve e ulteriore calo termico su valori sempre estivi tendenzialmente. Infatti, il Ministero della Salute ha deciso di diffondere per allora il bollino rosso per 4 città, Palermo, Catania, Messina, Reggio Calabria. Il bollino, sia a Roma che a Bari sarà infatti declassato a giallo. Non ci saranno bollini arancioni per lunedì.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.