Meteo – Cede l’anticiclone, in arrivo un vortice ciclonico con piogge e temporali; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica su scala euro-atlantica

Buon weekend e ben ritrovati a tutti i cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di una vasta area depressionaria distesa sul vicino Atlantico, mentre un vasto promontorio anticiclonico, responsabile del caldo record in Spagna, è presente sull’Europa sudoccidentale. Campo barico sull’Italia attualmente livellato attorno ai 1015 hPa, ma in graduale cedimento con conseguente progressivo peggioramento del tempo.

Meteo sabato 29 aprile: nubi in aumento sull’Italia, ma con pochi fenomeni

Meteo Italia sabato 29 aprile. Campo barico in cedimento sull’Italia, determinerà un generale aumento della nuvolosità. Al Nord infiltrazioni umide in scorrimento sul bordo settentrionale del promontorio anticiclonico, determineranno una giornata caratterizzata dal passaggio di nubi a tratti consistenti con occasionali piogge al mattino sulla Lombardia, in trasferimento al pomeriggio sull’Emilia-Romagna e sui settori alpini. Peggiora tra la sera e la notte sulle Alpi occidentali con piogge diffuse, asciutto altrove. Al centro giornata caratterizzata da un progressivo aumento della nuvolosità a partire da Toscana ed Umbria, con cieli tendenti al nuvoloso su gran parte delle regioni nel corso del pomeriggio; occasionali pioviggini o locali deboli piogge di breve durata non si escludono dal pomeriggio tra Umbria meridionale, alto Lazio, anconetano ed Appennino. Bel tempo prevalente inizialmente al sud ed Isole, salvo nubi in transito sulla Sardegna. Nuvolosità che tenderà a raggiungere tutte le regioni entro la fine del giorno con qualche goccia di pioggia in arrivo tra Molise e Puglia dalla sera-notte. Temperature al di sopra delle medie del periodo con valori massimi attorno ai +21/+23°C al centro-nord, mentre al sud attorno ai +23/+25°C, ma con picchi che potrebbero sfiorare i +30°C sulle zone interne di Sicilia e Sardegna.

Domenica instabile al nord e parte del centro-sud

Giornata di domenica che farà registrare un ulteriore calo del geopotenziale con formazione di un centro di bassa pressione a ridosso della Sardegna. Al nord avremo molte nubi per l’intero arco della giornata con piogge e temporali più frequenti sulle regioni di Nordovest e settori alpini. Fenomeni che tenderanno a divenire intensi dalla notte sul Piemonte. Cieli nuvolosi anche al centro-sud ed Isole Maggiori con acquazzoni e temporali che dalle due Isole Maggiori tenderanno ad estendersi nella seconda parte di giornata anche ai settori tirrenici Peninsulari. Maggio al via con il maltempo? Vediamo nella prossima pagina maggiori dettagli.

Festa dei Lavoratori, 1 maggio, con maltempo sull’Italia

Vortice depressionario in arrivo sul Mediterraneo centrale per la festività del 1 maggio. Le condizioni meteo subiranno un ulteriore peggioramento con piogge e temporali sparsi sull’Italia, specie centro-meridionale e di Nordovest. I fenomeni potranno assumere localmente carattere di forte intensità ed accompagnati da grandinate. Venti in rinforzo con raffiche attese fino a 60-70 Km/h. Rimanete aggiornati!

