Meteo – Cedimento dell’Alta pressione nel Weekend: ritorna il maltempo e con possibili nubifragi: i dettagli

Bel tempo ancora predominante sull’Italia

Si assiste da diversi giorni a questa parte a condizioni meteo di generale stabilità, assicurate da un campo di Alta pressione di origine azzorriana in elevazione sul Mediterraneo centro-occidentale. A partire da ieri inoltre tale stabilità è accompagnata frequentemente da cieli sereni o al più poco o parzialmente nuvolosi, con l’Anticiclone che è finito per abbracciare interamente la nostra Penisola, portando peraltro anche temperature oltre la media del periodo, soprattutto sulle regioni centro-settentrionali.

Situazione che si protrarrà fino a domani

Tale situazione appena illustrata nel precedente paragrafo terrà sotto scacco il nostro Paese fino alla giornata di domani venerdì 7 ottobre, con le condizioni meteo che pertanto si manterranno ancora generalmente stabili e asciutte, malgrado un aumento della nuvolosità su specifiche aree dell’Italia (scopri quali). Questo poiché un flusso di correnti più umide appare in avvicinamento verso la nostra Penisola, portando un peggioramento a tutti gli effetti nel weekend.

Cedimento dell’Alta pressione atteso nel weekend

Nel corso del prossimo fine settimana infatti l’evoluzione sinottica vedrà un campo di Alta pressione di origine azzorriana ‘accusare il colpo’ della progressione di un cavo perturbato che alimenterà correnti umide e più instabili all’interno del Mediterraneo. Stando infatti a quanto prospettano i principali centri di calcolo un peggioramento potrebbe avanzare sull’Italia nel weekend e portare piogge e temporali, localmente anche intensi, per domenica 9 ottobre, ma con nuvolosità in netto aumento (e primo lieve calo termico) atteso già da sabato 8.

CONTINUA A LEGGERE.

Maltempo anche localmente intenso su nordovest e Sardegna per domenica?

L’evoluzione appare ancora piuttosto incerta al suolo, ma sembra che il maltempo possa tornare a caratterizzare la nostra Penisola nella giornata di domenica 9 ottobre. Le zone colpite appaiono tuttavia in cambiamento di emissione in emissione tra i principali centri di calcolo, ma sembrerebbe coinvolta la Sardegna, in maniera localmente anche intensa e, attualmente, anche il nordovest e Toscana, con possibili nubifragi o fenomeni insistenti a ridosso delle Alpi e Prealpi piemontesi, il tutto con un calo delle temperature particolarmente sensibile nelle aree coinvolte dall’instabilità. Calo termico, più lieve, potrà interessare anche le rimanenti aree del Paese, dove la nuvolosità sarà decisamente più presente. Tuttavia, nonostante ci approssimiamo ormai al weekend, le previsioni in merito appaiono, come scritto in precedenza, ancora incerte: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.