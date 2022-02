METEO – CICLONE BATSIRAI, si AGGRAVA il bilancio delle vittime in Madagascar: almeno 92 morti

Anticiclone in difficoltà sul Mediterraneo centrale

Gli ultimi giorni hanno visto l’Anticiclone azzorriano imporsi sul Mediterraneo centrale, assicurando condizioni meteo di generale stabilità con cieli spesso da cieli sereni o al più poco nuvolosi e temperature mediamente oltre la media del periodo. Qualche eccezione tra ieri e prime ore di oggi si è registrata sulle zone dell’alto versante tirrenico, in particolare della Liguria, dove la consistenza nuvolosa è risultata decisamente maggiore, originando anche qualche blando rovescio che ha scaturito comunque un accumulo altrettanto debole grazie anche alla sua rapidità.

Pomeriggio di stabilità, qualche rovescio in arrivo in serata

A partire da questo pomeriggio le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate generalmente stabili, a seguito di qualche breve e debole rovescio che fino alla prima parte di mattinata ha interessato la Liguria, come scritto precedentemente. Inutile tuttavia nascondere, come scritto peraltro in precedenza, un generale aumento del tessuto nuvoloso che coinvolge il centro-nord. Tale relativo peggioramento è dovuto al transito di correnti umide provenienti dai quadranti settentrionali che in serata stanno portando qualche nota di maltempo localizzata sull’Italia, in particolare nel triestino e, a breve, anche in Romagna.

Ciclone Batsirai, danni ingenti in Madagascar

Abbiamo parlato all’inizio di questa settimana dell’impatto che ha avuto il ciclone Batsirai sul Madagascar, con la situazione apparsa fin da subito piuttosto critica a causa della segnalazione delle prime vittime. Stando infatti a quanto si apprende dal sito “greenreport.it” sarebbero quasi 61.500 gli sfollati. Purtroppo, anche il bilancio delle vittime ha avuto un aggiornamento, come vedremo nel prossimo paragrafo.

