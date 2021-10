METEO – CICLONE mediterraneo APOLLO in allontanamento dal sud ITALIA, ma è in arrivo una fase autunnale

Ciclone Apollo in allontanamento dal sud Italia

Meteo – La situazione meteorologica in questo finale di ottobre è decisamente dinamica sull’Italia. Il ciclone Apollo, cosi rinominato dall’istituto meteorologico di Berlino, dopo aver lambito la Sicilia sudorientale con piogge torrenziali e forti venti, tende ad allontanarsi verso il Golfo Libico. Nato come depressione extra-tropicale, stazionando per diversi giorni sulle calde acque tra la Sicilia e la Libia ha acquisito dapprima caratteristiche sub-tropicali per poi toccare probabilmente, nel momento della sua massima intensità, caratteristiche simil-tropicali, o meglio detto TLC. Nelle prossime ore il ciclone di allontanerà verso sudest, determinando un momentaneo miglioramento sul sud Italia. Già da domani, la pioggia tornerà a cadere abbondante sulla Sicilia, per l’arrivo di una perturbazione atlantica.

Al via una fase autunnale sull’Italia

Meteo – Il weekend a cavallo tra Halloween ed Ognissanti vedrà l’Italia interessata dal passaggio di umide e piovose perturbazioni oceaniche. La circolazione atmosferica a scala europea ha infatti subito uno sblocco nelle ultime ore, con il flusso umido oceanico sceso di latitudine. Una prima perturbazione raggiungerà il nordovest Italia nel corso della giornata odierna, seppur con fenomeni modesti, ma con tendenza al maltempo su gran parte del paese con l’avvio della prossima settimana.

Meteo Halloween con molte nubi e qualche pioggia sui settori occidentali

Le condizioni meteo per la giornata di Halloween, 31 ottobre, vedranno l’Italia interessata da molte nubi da nord a sud. Deboli piogge interesseranno dapprima il Piemonte e la Sardegna, raggiungendo nel corso del pomeriggio anche Sicilia, Campania, Liguria ed entro la fine del giorno Lazio e Lombardia. Possibili fenomeni abbondanti ancora sulla Sicilia. Notte di Halloween con maltempo su Sicilia e sud Calabria, mentre piogge estese, seppur meno intense, sono attese sulle regioni di nordovest e coste del medio-alto Tirreno.

