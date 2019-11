METEO – CICLONE MEDITERRANEO in arrivo con forti TEMPORALI e raffiche di vento BURRASCOSE? Ecco quando e i possibili risvolti

Maltempo a nord e sud, sole e clima fresco al centro

Per quanto riguarda la giornata odierna abbiamo trovato dell’instabilità sui settori settentrionali del Paese a causa dei primi spiragli instabili di una nuova saccatura atlantica in discesa dai quadranti nordoccidentali, con qualche rovescio che ha interessato anche alcune regioni meridionali come la Calabria e la Puglia grazie a qualche refolo instabile apportato dalla perturbazione ora in allontanamento che già le aveva coinvolte ieri. Le regioni centrali si sono trovate invece a commentare un netto miglioramento delle condizioni meteo condito da ampie schiarite e rasserenamenti con cieli che sono risultati sereni o poco nuvolosi tutta la giornata e tali rimarranno fino a questa sera.

Domani in arrivo forte maltempo in Italia

La saccatura di origine atlantica di cui abbiamo fatto menzione già nel precedente paragrafo, completerà il suo affondo nel Mediterraneo centrale nella giornata di domani venerdì 8 novembre, apportando condizioni di spiccato maltempo già a partire dalle prime ore della giornata. I settori maggiormente colpiti dai fenomeni intensi saranno sicuramente quelli tirrenici centro-settentrionali, ma anche quelli del Triveneto che dal pomeriggio di domani potrebbero avere a che fare con nubifragi. Rovesci anche sul resto del nord e in Sardegna, in particolare le aree occidentali di quest’ultima.

Nuovo affondo per gli inizi della prossima settimana?

L’Autunno sembra ormai inarrestabile da diversi giorni. Da infatti svariato tempo dai modelli fisico-matematici a disposizione si vede un’Alta pressione completamente in balìa dei frequentissimi affondi atlantici in sede mediterranea anche per il futuro. E’ infatti quello che accadrà anche per gli inizi della prossima settimana, quando un nuovo affondo di matrice polare marittima (o, più banalmente, atlantica) richiamerà una perturbazione africana da sud, apportando una nuova e intensa ondata di maltempo.