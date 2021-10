METEO – CICLONE MEDITERRANEO in arrivo, rischio NUBIFRAGI per l’ITALIA: ecco dove e quando

Un primo peggioramento delle condizioni meteo si è osservato nella giornata odierna sulla nostra Penisola, con l’arrivo dei rovesci su alcuni settori del nord Italia tra la notte e la mattina, che hanno interessato in particolare l’alta Lombardia, il Trentino Alto Adige e il Veneto occidentale. Non solo, fenomeni anche più intensi, si sono centrati e continueranno in parte a farlo anche questa sera tra Liguria e Toscana, con cumulati qui puntualmente già elevati. Qualche blando rovescio potrebbe interessare nelle prossime ore anche l’area costiera e subcostiera della Campania .

ICON calca la mano e piazza cumulati notevoli per la Calabria jonica

A fine peggioramento (e quindi per la giornata di martedì 26 ottobre) le aree che registreranno i cumulati maggiori saranno con tutta probabilità quelle della Calabria jonica. E il centro di calcolo ICON non appare molto clemente per quelle zone: esso infatti mostra cumulati complessivi, in 48 ore tra lunedì 25 e martedì 26 ottobre, intorno ai 200/250 millimetri (nonché litri al metro quadro). Tale previsione tuttavia, per la sua distanza temporale ancora notevole per un simile dettaglio e anche per la delicatezza della previsione stessa, potrebbe essere ancora soggetta ad importanti cambiamenti: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito. Il maltempo potrebbe comunque estendersi a buona parte del sud ad inizio della prossima settimana, mentre il centro-nord sarà alle prese con la stabilità.