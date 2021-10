METEO – CICLONE MEDITERRANEO INCOMBE sull’ITALIA: rischio NUBIFRAGI su alcuni settori, ecco quali

Forti piogge e temporali in nottata e primo mattino in Italia

Tra la notte e le prime ore del mattino piogge e temporali si sono susseguiti soprattutto nel Lazio, con fenomeni anche intensi e maltempo che è successivamente andato estendendosi in maniera isolata o sparsa sul resto dei settori centrali (eccezion fatta per la Toscana centro-settentrionale). Il pomeriggio è trascorso solo con isolati piovaschi tra la Sardegna orientale e i settori centrali stessi, con nuvolosità anche piuttosto consistente al centro-sud. Meglio invece con schiarite ampie al nord, dove togliendo qualche annebbiamento notturno, i cieli appaiono comunque perlopiù sereni o poco nuvolosi.

Prossime ore peggiora su Sardegna orientale e non solo

Il quadro fin qui illustrato è causato sostanzialmente dalla presenza di una perturbazione posizionata poco a nord delle coste nordafricane e nelle prossime ore un suo lieve spostamento verso settentrione determinerà un peggioramento che interesserà principalmente la Sardegna orientale e non solo (scopri quali altre zone saranno coinvolte). Tutto questo non provocherà alcun cambiamento invece per il nord che continuerà ad assistere a condizioni meteo di generale stabilità.

Ciclone mediterraneo in formazione, rischio nubifragi tra domani e dopodomani

L’afflusso di correnti nordorientali favoriranno un ulteriore approfondimento del minimo di bassa pressione presente poco a nord delle coste nordafricane, fino a diventare una vera e propria depressione mediterranea. Quest’evoluzione, stando a quanto prospettano e ormai confermano i principali centri di calcolo, alzerà notevolmente il rischio di nubifragi per alcuni settori del nostro Paese tra la giornata di domani domenica 24 e quella di dopodomani lunedì 25 ottobre, come vedremo nel prossimo paragrafo.

