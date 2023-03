Meteo – Piogge e possibili temporali anche intensi in arrivo in Italia nelle prossime ore, ecco i dettagli

Stabilità vacillante in Italia

A partire già dalla giornata di ieri si è evidenziato un peggioramento del tempo su alcune aree della nostra Penisola dove la nuvolosità è notevolmente aumentata, soprattutto sulle regioni settentrionali e in parte del centro (soprattutto tirrenico in serata). Nella giornata odierna, oltre all’estensione della nuvolosità, qualche primo rovescio sta iniziando ad interessare alcune zone dello stivale, tra cui Emilia, Toscana e Sardegna, anche in maniera sparsa.

Temperature senza grosse variazioni

Con la stagione invernale ormai alla conclusione, anche dal punto di vista astronomico oltre che meteorologico (secondo il cui calendario la primavera sarebbe già iniziata il 1° marzo), il freddo appare sempre più un miraggio. E in effetti non basta nemmeno più il maltempo per far abbassare le temperature che anzi, quando non risultano stazionarie, appaiono addirittura in aumento, soprattutto sulle regioni meridionali.

Prossime ore ancora maltempo in Italia

Un richiamo di correnti caldo-umide innescato dall’affondo di una saccatura depressionaria sui settori africani nordoccidentali sta provocando da ieri un aumento evidente della nuvolosità e un peggioramento delle condizioni meteo che si traduce con l’ingresso anche di qualche rovescio. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, qualche nota di maltempo insisterà anche nelle prossime ore, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Tempo instabile in serata su alcune aree del Paese, con piogge e possibili temporali anche localmente intensi

Le condizioni meteo appariranno pertanto mediamente perturbate anche nelle prossime ore con piogge e possibili temporali anche localmente intensi che si attiveranno in particolare sulla Toscana. I rovesci però si estenderanno anche su Emilia Romagna e, in maniera più localizzata, su Liguria, Sardegna e alto Lazio. Le temperature non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento rispetto ai valori delle precedenti 24 ore.

