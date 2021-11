METEO – CLAMOROSO e IMPROVVISO ASSALTO POLARE: in arrivo NEVE a BASSISSIMA QUOTA in ITALIA, i dettagli

I principali centri di calcolo vedono un improvviso sbuffo polare arrivare dai quadranti settentrionali e interessare in particolare le regioni nordoccidentali. Stando infatti a quanto proiettato da ICON, già nella notte tra domani mercoledì 24 e dopodomani giovedì 25 novembre, qualche primo fiocco potrebbe scendere sull’Appennino ligure intorno ai 700/800 metri di quota grazie alla “tramontana scura”. Neve invece a quote più alte sulle Alpi marittime, intorno ai 1.100/1.200 metri.

Neve fin sui 400/500 metri sull’Appennino ligure per ora di pranzo di giovedì

Stando a quanto mostrato attualmente dal medesimo modello fisico-matematico ICON, ulteriore freddo in quota fluirà per l’ora di pranzo di giovedì 25 novembre, con la quota neve che potrebbe abbassarsi ulteriormente fin sui 400/500 metri sull’Appennino ligure sempre grazie alla tramontana scura. La neve è prevista infatti scendere a quote più alte sulle Alpi piemontesi (intorno agli 800/1.000 metri) dipendentemente dalle aree. Le precipitazioni, in particolare sull’Appennino ligure, potrebbero risultare localmente anche intense addirittura. In serata rovesci potrebbero infine raggiungere le Alpi lombarde e risultare nevosi a partire dai 1.000/1.300 metri di quota, dipendentemente dai settori alpini di riferimento.