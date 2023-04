Meteo – Clamoroso in Italia, forti nevicate si sono abbattute nel nuorese, ci sono disagi: i dettagli

Tempo instabile sull’Italia

Le immagini satellitari coadiuvate dal supporto di un radar meteorologico testimoniano un quadro decisamente inclina al maltempo quest’oggi, con piogge e occasionali temporali che hanno imperversato e, in parte, imperversano ancora soprattutto sulle regioni centro-meridionali, coinvolgendo maggiormente i settori interni, ma non risparmiando talvolta anche quelli costieri. Le temperature, in questo contesto, risultano mediamente in diminuzione.

Fase invernale in arrivo in Italia

Se già nella giornata odierna è apprezzabile un calo delle temperature, con la neve che torna pertanto ad imbiancare le montagne portando, talvolta, anche dei disagi come vedremo nel presente editoriale, nel corso dei prossimi giorni correnti via via più fredde di natura artica affluiranno nel Mediterraneo centrale, portando un ulteriore e sensibile calo delle temperature pressoché ovunque, con rinforzo della ventilazione e neve a quote relativamente basse. Insomma, si apre una fase che per l’Italia appare decisamente più invernale che primaverile.

Clamoroso in Sardegna, la neve scende fin sui 1.000 metri

La neve in Sardegna, un evento non così frequente già di inverno, quando poi accade nel mese di aprile assume tutto un carattere più surreale. E’ quanto successo nella giornata odierna sulle cime del nuorese (PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI NUORO, CONSULTATE IL NOSTRO SITO) con la neve che è scesa, anche copiosa, fin sui 1.000 metri. Tale evoluzione ha di conseguenza portato qualche disagio, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Disagi sulla viabilità

Stando a quanto si apprende dal sito “unionesarda.it” le nevicate che hanno imperversato sui rilievi del Nuorese hanno portato qualche disagio. Tali disagi hanno interessato soprattutto la viabilità, in particolare sulla Strada Statale 389 che collega Nuoro a Lanusei, dove si è registrato un accumulo di qualche centimetro. La Polstrada avrebbe chiesto l’intervento dei mezzi spargisale per fronteggiare l’ondata di maltempo. Non si registrano fortunatamente feriti e/o vittime legati direttamente o indirettamente a tale situazione.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube