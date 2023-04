Meteo – L’Inverno sbarca di nuovo in Italia, maltempo con calo delle temperature in arrivo e neve a quote relativamente basse

Instabilità in Italia con piogge e occasionali temporali

Piogge e occasionali temporali tornano a colpire l’Italia nella giornata odierna a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria che ha tagliato come burro l’Anticiclone che per buona parte della corrente settimana ha avvolto interamente o quasi lo stivale. Nel mirino del maltempo figurano principalmente le regioni centro-meridionali, soprattutto i settori interni. Le temperature appaiono stazionarie quando non in diminuzione.

Prossime ore ancora maltempo

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo sulla nostra Penisola continueranno a rimanere perturbate in alcune aree, in particolare su alcune regioni del sud (scopri quali), mentre tenderanno invece a migliorare in linea generale sui settori centrali. Neve è prevista sull’Etna a partire dai 1.600/1.700 metri, con qualche fiocco che verosimilmente riguarderà anche l’Appennino abruzzese a partire dai 1.400/1.500 metri.

Maltempo invernale in arrivo nei prossimi giorni

L’affondo della saccatura depressionaria che si è palesato quest’oggi richiamerà, come una calamita, correnti più fredde di natura artica in arrivo dai quadranti settentrionali sulla nostra Penisola. Stando anche a quanto prospettano i principali centri di calcolo, ciò determinerà l’apertura di una fase decisamente più invernale che primaverile, con rinnovato maltempo (che si centrerà soprattutto al sud) e generale calo delle temperature accompagnato da raffiche di vento impetuose provenienti principalmente dai quadranti settentrionali con neve a quote relativamente basse, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Piogge, possibili temporali e nevicate a quote relativamente basse

Le condizioni meteo risulteranno mediamente instabili soprattutto sulle regioni meridionali, dove la neve scenderà a quote relativamente basse in particolare nella giornata di martedì 4 aprile e più precisamente fino a quote di alta collina o bassa montagna, valori notevoli per il mese di aprile e a queste latitudini. Nella giornata di domani lunedì 3 aprile instabilità è attesa sul settore jonico e sulla Sardegna meridionale, con fenomeni anche particolarmente intensi nelle zone interne della Calabria. Isolati e deboli rovesci contestualmente potranno coinvolgere, ad intermittenza, il medio versante adriatico, con fiocchi a quote anche di bassa collina. Nella giornata di mercoledì 5 aprile qualche precipitazione potrebbe raggiungere anche il Lazio, con fenomeni sempre perlopiù deboli e isolati.

