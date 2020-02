METEO – Clima IMPAZZITO! SBALZI TERMICI SHOCK nei prossimi giorni in ITALIA, tutti i dettagli

Alla luce di quanto scritto in precedenza, emerge dunque che a partire già dalla giornata di domani venerdì 7 febbraio e per almeno tutto il prossimo fine settimana la nostra Penisola verrà avvolta nuovamente da un nuovo promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, in estensione dalle omonime Isole. Questo a causa di una forte corrente a getto in uscita dagli Stati Uniti , tipico di un regime di zonalità piuttosto intensa, che “schiaccia” lungo i paralleli l’Anticiclone stesso, costretto a distendersi lungo latitudini medio-basse.

Sbalzi termici repentini nei prossimi 10 giorni

A giudicare dagli spaghi di GFS, già presi come riferimento in precedenza, sembrerebbe di star vedendo gli spaghi di New York: nei prossimi dieci giorni sono previsti dunque sbalzi termici piuttosto significativi e sensibili a pelle. In particolare, prendendo come riferimento quelli della Capitale, dopo il freddo di questi giorni, le temperature si rialzerebbero di circa 8°C entro mercoledì 12 febbraio, per poi crollare nuovamente di 6°C entro il giorno di San Valentino. Le temperature fin qui prese di riferimento, sono da intendersi alla quota di 850hPa, ovvero circa a 1300 metri di altitudine in libera atmosfera.