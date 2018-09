METEO ITALIA: veloce fronte freddo in transito sull’ Italia con residue precipitazioni oggi al sud, sole ovunque a seguire e temperature in progressivo aumento.

METEO: clima più fresco e ventoso in ITALIA, bel tempo a seguire e temperature in progressivo aumento – 25 Settembre 2018 – Il rapido passaggio del fronte freddo derivante da una vasta depressione in transito sull’ Europa settentrionale ha generato locale instabilità nelle ultime ore e qualche pioggia o rovescio lo troveremo ancora nella giornata odierna al sud specie sulla Sicilia e sulla Sardegna. Ovunque si avverte il sensibile calo delle temperature in seguito all’ ingresso delle correnti di grecale associate al fronte freddo ma si tratterà tuttavia di una breve interruzione alla lunga fase stabile e dal clima tardo estivo del mese di Settembre. L’ anticiclone riconquisterà rapidamente gran parte dell’Europa centro-occidentale riportando condizioni meteo stabili anche in Italia e temperature tardo-estive. Ci sarà ancora da attendere qualche settimana per un vero e proprio cambio di stagione. […]