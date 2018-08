Possibili temporali tipicamente estivi al pomeriggio sui settori interni d’ Italia, temperature in lieve calo rispetto i giorni precedenti.

METEO: condizioni di tempo localmente instabili con temporali pomeridiani sui settori interni d’ ITALIA – 8 Agosto 2018 – Correnti occidentali in quota pilotate da una vasta circolazione depressionaria tra Regno Unito e Islanda raggiungono anche l’ Italia e apportano qualche nota d’ instabilità in più con temporali di calore sui settori interni. Nelle ultime ore i temporali hanno interessato infatti molte regioni interne, specie al centro e in Sardegna e la situazione meteo si rinnoverà durante le ore pomeridiane odierne. L’attività temporalesca interesserà ancora principalmente le Alpi e l’ Appennino e localmente i settori adiacenti pianeggianti di Piemonte, Toscana, Umbria, Lazio e Campania, difficilmente si porterà a ridosso delle coste.