METEO – Conferme di MALTEMPO e FREDDO per la prossima SETTIMANA. Le ultime NOTIZIE

Situazione meteo in Italia

Ben ritrovati cari lettori del Centro Meteo italiano! Osservando l’ultimo scatto satellitare si può denotare la quasi totale assenza di nuvolosità sul nostro territorio. Qualche addensamento più compatto si può osservare sul Torinese e su buona parte del Piemonte; nubi sparse anche tra Campania, Puglia, Basilicata e Sicilia. Nelle prossime ore una goccia fredda si inoltrerà sull’Europa occidentale, attivando le correnti atlantiche che piomberanno dapprima sulle regioni del nord-ovest garantendo condizioni di diffuso maltempo. Di seguito vediamo le previsioni meteo nel dettaglio per oggi.

Previsioni meteo per oggi

Queste le previsioni meteo per oggi 23 settembre: AL NORD: Al mattino prevalenza di cieli sereni, poco nuvoloso solo sul Piemonte. Al pomeriggio maggiori addensamenti sulle Alpi centro-occidentali ma senza fenomeni di rilievo associati, per lo più soleggiato altrove. In serata e in nottata nuvolosità in graduale aumento su tutte le regioni e deboli piogge possibili sulla Liguria. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni su tutte le regioni. Al pomeriggio non sono previste variazioni, con cieli soleggiati su tutti i settori. In serata e in nottata ancora tempo stabile e asciutto ma con della nuvolosità medio-alta in transito. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli sereni o poco nuvolosi e qualche addensamento sulla Sicilia. Al pomeriggio cieli per lo più soleggiati su tutti i settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile e asciutto con cieli sereni o poco nuvolosi.Dopo il peggioramento del weekend, anche la prossima settimana potrebbe essere interessata da maltempo autunnale; intanto vediamo quanto accadrà nel fine settimana.

Weekend di pieno maltempo in Italia, i dettagli

Meteo weekend – Peggioramento in avvicinamento nel fine settimana: tra sabato e domenica la situazione sinottica si evolverà con l’affondo di una nuova saccatura sull’Europa occidentale; la goccia fredda attiverà le correnti atlantiche che piomberanno dapprima sulle regioni del nord-ovest garantendo condizioni di diffuso maltempo. Già nelle prime ore di sabato 24 settembre avremo precipitazioni sparse su Piemonte, Lombardia, Liguria e Toscana. I fenomeni tra pomeriggio e sera investiranno anche le regioni Tirreniche centrali e nella notte il resto del settentrione.

Prossima settimana con possibile ritorno del freddo

Tendenza medio-lungo termine – L’affondo della saccatura sulla penisola Iberica potrebbe determinare l’arrivo di aria più fresca al seguito: secondo il modello ECMWF nel medio termine si potrebbe attivare un vero e proprio corridoio di aria Polare che andrebbe a raggiungere l’Italia nella metà della prossima settimana. Questo affondo potrebbe determinare la formazione di un minimo di bassa pressione sul bacino Mediterraneo con piogge, temporali e neve in montagna. Tale dinamica tuttavia dovrà essere confermata successivamente, con i prossimi aggiornamenti meteo. Infine volgiamo uno sguardo dettagliato a quanto potrebbe accadere nella giornata di domani.

