METEO – Correnti PERTURBATE ancora all’ATTACCO con qualche TEMPORALE, ecco dove e quando

Correnti instabili presenti sull’Italia

La situazione di maltempo che da giorni continuiamo ad osservare sull’Italia seppur in maniera non così diffusa, è causata dall’afflusso continuo e persistente di correnti più fresche e instabili di natura atlantica provenienti dai quadranti nordorientali. Se nella prima parte di settimana l’instabilità aveva interessato perlopiù le regioni centro-settentrionali, è da qualche giorno che piogge e temporali riguardano il centro-sud, con persino qualche disagio.

Oggi il maltempo colpisce in maniera localizzata il sud

Nella giornata odierna le condizioni meteo continuano ad evidenziarsi tendenzialmente perturbate sulle regioni meridionali del Paese, dove insiste una circolazione depressionaria responsabile nelle ore di questo pomeriggio della formazione e dello sviluppo di temporali localizzati soprattutto nelle zone interne dello stivale. Non a caso la Protezione Civile aveva diramato un’allerta ieri proprio per molti di questi settori. Qualche rovescio anche temporalesco insiste sulle Alpi nordorientali, settore delle Alpi Retiche. Più asciutto e relativamente più stabile altrove.

Prossime ore tendenza verso un miglioramento

Nel corso delle prossime ore le condizioni meteo tenderanno a migliorare, in particolare dopo il tramonto del sole: i fenomeni subiranno una graduale attenuazione e successiva cessazione che sulle regioni meridionali potrebbe essere definitiva per almeno qualche giorno. Diverso è invece il discorso sulle regioni settentrionali, dove nei prossimi giorni, come vedremo nel prossimo paragrafo, le correnti perturbate continueranno ad affluire.

CONTINUA A LEGGERE.