METEO – Violento MALTEMPO e TROMBA D’ARIA si abbatte su Siracusa, ALLAGAMENTI e TRAFFICO in TILT

Importante cambio di circolazione in molte zone del Paese

Un nuovo impulso perturbato di natura nordatlantica ha messo in seria difficoltà l’Anticiclone costretto a rimanere ancorato presso la propria sede, con le correnti perturbate che dunque fanno ingresso nel Mediterraneo provocando in alcuni casi maltempo autunnale. Sulle regioni centrali e in particolare in Umbria e Marche, le temperature massime si sono spesso attestato intorno ai +20°C o poco superiori anche in pianura. I +25°C si sono difficilmente superati invece in tutto il centro-nord, fatto salvo per il nordovest. Prosegue invece l’estate al sud e Isole Maggiori con picchi anche oltre +30°C. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Fronte perturbato in spostamento verso est

Una situazione come quella presentata in precedenza, in cui le correnti più fresche e instabili di natura nordatlantica fanno ingresso nel Mediterraneo, hanno provocato l’innesco di un fronte di maltempo che nel pomeriggio odierno ha investito parte della nostra Penisola, in particolar modo le regioni centrali, dove la Protezione Civile aveva diramato ieri un’allerta meteo valida per oggi. Le più colpite sicuramente l’Umbria e le Marche, con il fronte perturbato che si è poi spostato verso il basso versante adriatico dove sta generando gli ultimi isolati rovesci (in particolare sul Gargano).

Violento maltempo colpisce Siracusa

In una situazione d’instabilità come quella presentata fino a questo momento, nel corso di questo pomeriggio un violento temporale estremamente localizzato si sarebbe formato proprio sopra la città di Siracusa, dove si sono riversati fenomeni anche particolarmente intensi e accompagnati da una tromba d’aria, come vedremo nel prossimo paragrafo. Siracusa torna dunque a far parlare di sé dopo aver ritoccato il record italiano ed europeo di caldo solo qualche settimana fa.

CONTINUA A LEGGERE.