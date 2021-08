METEO – MALTEMPO ad oltranza in ITALIA, scatta l’ALLERTA della Protezione Civile, ecco le ZONE COLPITE

Maltempo in (temporaneo) esaurimento in Italia

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola sono risultate quest’oggi instabili principalmente sulle regioni centrali e ancor più specificamente su Marche e Umbria, dove le piogge e i temporali sono state accompagnati da un clima decisamente autunnale, con massime in alcuni casi sui +20°C o di poco superiori anche in località di pianura. In queste ore il fronte perturbato si è spostato, praticamente sfaldandosi, in mare aperto dopo aver colpito il Gargano, ancora alle prese comunque con isolati rovesci.

Domani ancora piogge e temporali

L’instabilità scoppierà ancora una volta principalmente nelle ore pomeridiane e interesserà nella giornata di domani domenica 29 agosto le regioni meridionali. Qui saranno infatti possibili isolati rovesci o temporali anche occasionalmente a carattere sparso prevalentemente sulle zone interne del sud. Possibili temporali sull’estremo sud del Salento, soprattutto nella seconda parte del pomeriggio. Appaiono inoltre plausibili rovesci o temporali anche sull’estremo nordest, in particolare Alto Adige e bellunese. Relativamente più stabile e asciutto altrove. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, a prevalente carattere di rovescio o temporale, su Campania meridionale, Basilicata tirrenica e ionica, Puglia meridionale e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su restanti settori di Basilicata e Calabria e su Puglia centrale e Sicilia nord-orientale, con quantitativi cumulati generalmente deboli; isolate, a prevalente carattere di rovescio o temporale, al mattino su settori meridionali e costieri del Veneto e, dal pomeriggio, sui restanti settori del Triveneto, con quantitativi cumulati da deboli a puntualmente moderati. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in locale sensibile diminuzione sulle regioni centrali; massime in locale sensibile aumento sulle regioni centrali, in locale sensibile diminuzione al Sud peninsulare. Venti: localmente forti dai quadranti orientali su tutti i settori adriatici centro-settentrionali; localmente forti dai quadranti occidentali su Calabria e Sicilia, in attenuazione. Mari: localmente molto mossi il Mar di Sardegna al largo, l’Adriatico centro-meridionale e lo Stretto di Sicilia, con moto ondoso in generale attenuazione. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.