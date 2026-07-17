Meteo – Crescenti disturbi di maltempo in arrivo nel Weekend, ma con caldo sempre intenso: i dettagli

Tempo stabile e asciutto su gran parte del Paese

L’affermazione di un robusto e possente campo di Alta pressione di origine africana sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale sta determinando quest’oggi e negli ultimi giorni condizioni climatiche a tratti proibitive sulla nostra Penisola, con temperature di diversi gradi superiori alla media di riferimento. Non manca comunque qualche isolato temporale sull’arco alpino.

Prossime ore ancora con temporali localizzati sulle Alpi nordorientali

Le prossime ore vedranno la persistenza dei rovesci e dei temporali sulle Alpi nordorientali, in particolare del Trentino Alto Adige, con possibili grandinate e fenomeni occasionalmente anche intensi. Persisteranno nel resto del Paese condizioni di stabilità e bel tempo, con cieli in larga parte sereni o da poco a parzialmente nuvolosi e con l’ennesima notte tropicale in arrivo, con temperature mai al di sotto dei +20°C e, in alcuni casi, nemmeno al di sotto dei +25°C.

Crescenti disturbi di maltempo in arrivo nel Weekend

L’avvicinamento di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centrale determinerà, nel corso del Weekend, un peggioramento delle condizioni meteo in alcune aree della nostra Penisola. Stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo, nella giornata di domani sabato 18 luglio piogge, temporali e possibili grandinate con fenomeni anche intensi sono attesi sulle regioni nordoccidentali, con fenomeni che persisteranno anche in serata.

Domenica caratterizzata dal maltempo

La giornata di domenica 19 luglio esordirà con piogge, temporali e possibili grandinate sulle pianure del nord, sulla scia di quanto avverrà la sera precedente, con temporaneo miglioramento al mattino. Dal pomeriggio riesploderà l’instabilità sui settori nordorientali, con rinnovati rovesci e temporali anche intensi sulle regioni nordorientali, con fenomeni anche in questo caso persistenti in serata. Sul resto del Paese le condizioni meteo si manterranno più stabili e asciutte e caratterizzate ancora da un caldo intenso e da nuove notti tropicali.

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