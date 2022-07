METEO – CRISI IDRICA in aggravamento sull’ITALIA, poche o nulle le piogge previste nei prossimi giorni

Nuova ondata di caldo sull’Italia

Buongiorno e buona domenica a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Una nuova ondata di caldo si appresta ad interessare l’Italia. La bolla d’aria calda ha già raggiunto l’Europa sud-occidentale con temperature record ed almeno 80 vittime stimate in Spagna. Temperature che sono diffusamente tornate al di sopra della norma anche in Italia, ma che vedranno nel corso della prossima settimana un’ulteriore accentuazione per un ulteriore apporto di masse d’aria roventi in risalita dal nord Africa.

Qualche acquazzone o temporale a ciclo diurno fino ad inizio settimana

Nonostante l’alta pressione, qualche disturbo potrà interessare i settori montuosi specie durante le ore centrali del giorno. Infiltrazioni umide hanno causato nel corso del mattino qualche acquazzone nel torinese, con accumuli fino a 15-16 mm sul capoluogo piemontese. Nel corso delle ore pomeridiane odierne l’instabilità a ciclo diurno è attesa in particolare sulle Alpi piemontesi, nonché sull’Appennino ligure ed occasionalmente emiliano. Occasionali temporali non si escludono anche sui settori appenninici centro-meridionali, specie tra Abruzzo, Molise e Campania. Bel tempo su coste e settori di pianura con tanto sole e caldo ( consulta il bollettino dell’allerta caldo). Avvio di settimana che vedrà ancora qualche disturbo a ciclo diurno sulle Alpi piemontesi, Carniche, Dolomiti ed Appennino centrale. Nel corso della settimana poi l’instabilità tenderà a riassorbirsi, per il rinforzo del campo barico e l’arrivo in quota di masse d’aria più calde e secche dal nord Africa.

Siccità in aggravamento sull’Italia

I pochi ed isolati episodi instabili previsti nelle prossime ore non riusciranno a limitare le condizioni siccitose in cui versa l’Italia. La mancanza di neve sui settori montuosi, il caldo intenso ed i terreni ormai resi aridi da mesi di scarse precipitazioni (deficit idrico a scala nazionale del 47%, ma con punte anche del 60-70%) aggraveranno ulteriormente la situazione idrica del nostro Paese. Molte regioni stanno già adottando le prime restrizioni; a Milano il Comune ha imposto il divieto di prelievo d’acqua per l’innaffiatura di piante, arbusti, giardini e prati, salvo che dalle ore 22 alle ore 8, al fine di evitare fenomeni di evapotraspirazione. Bloccati i prelievi ormai da una settimana dal lago di Bracciano, Lazio, mentre la centrale Idroeletrica Edison ha dovuto sospendere le attività per mancanza d’acqua nel pavese. Il Lago di Como negli ultimi 50 giorni è sceso di 108 cm, mentre il Lago Maggiore ha un livello di riempimento del solo 32%. Gran parte dei fiumi registrano portate inferiori ai livelli medi con criticità estreme per quelli del centro-nord. La portata ridotta dei fiumi favorisce inevitabilmente anche la risalita del cuneo salino, arrivato a 30 km dalla foce del Po, rendendo quindi inutilizzabile anche quella poca acqua per irrigare i campi. Ma quando arriveranno le piogge? Vediamo nella prossima pagina una tendenza meteo per il prosieguo di luglio.

CONTINUA A LEGGERE





Luglio verso un prosieguo caldo e siccitoso

Purtroppo non ci sono buone notizie all’orizzonte, d’altronde il mese di luglio statisticamente il più secco dell’anno. Nonostante alcuni disturbi a ciclo diurno attesi nei prossimi giorni, luglio proseguirà infatti con caldo anomalo sull’Italia. Secondo gli ultimi aggiornamenti dei modelli matematici, nel corso della prossima settimana la bolla d’aria calda interesserà più direttamente anche il nostro Paese, portando un ulteriore aumento termico con punte massime attese localmente sin verso i +40°C. Assenza di piogge ancora prolungata con il mese di luglio che si prospetta secco e caldo anche nella sua seconda parte. Rimanete aggiornati!

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.